Khi nào cần sinh mổ cho sản phụ

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chia sẻ khi nào nên sinh mổ cùng phương pháp phẫu thuật an toàn tại hội thảo ngày 23/7.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà cho biết, theo Báo cáo năm 2018 của UNICEF Việt Nam đứng thứ 80 trong số 184 quốc gia về tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong, mỗi năm có gần 2 triệu phụ nữ có thai đối mặt với biến chứng sản khoa, do đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh cần được quan tâm hơn nữa.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc tổ chức hội thảo "Khi nào nên sinh mổ" tại 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên VnExpress để tăng cường thông tin, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức cho phụ nữ về làm mẹ an toàn, trong đó tập trung vào việc cung cấp những thông tin về các dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai, khi sinh và sau sinh. Xem thêm thông tin chi tiết về sự kiện tại đây.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc.

Tại hội thảo, bác sĩ Nguyễn Văn Hà sẽ giải đáp các vấn đề đang được sản phụ quan tâm như: nên lựa chọn hay được chỉ định sinh mổ? Lý do sản phụ khó sinh thường và phải chuyển sinh mổ là gì? phương pháp nào an toàn nhất...

Bác sĩ Hà cũng cập nhập các phương pháp sinh an toàn tại Bệnh viên ĐKQT Thu Cúc với công nghệ máy siêu âm 5D, máy cộng hưởng từ giúp phát hiện các bất thường trong thai kỳ mà không gây hại cho mẹ và bé, hệ thống xét nghiệm tự động bằng robot... hay cách massage giúp mẹ bầu thư giãn...

"Tôi luôn khuyến khích, nỗ lực để các mẹ có thể sinh thường. Tuy nhiên, có những trường hợp bắt buộc phải chuyển sang sinh mổ để đảm bảo an toàn. Sản phụ không thể tùy tiện lựa chọn phương pháp sinh theo ý muốn chủ quan, mà phải phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mẹ, của bé để bác sĩ có chỉ định phù hợp, đảm bảo an toàn", bác sĩ Nguyễn Văn Hà khẳng định.

Sản phụ được chăm sóc trước khi sinh tại bệnh viện Thu Cúc.

Ngoài ra, theo dõi hội thảo, độc giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với gia đình Cựu danh thủ Quốc gia - Bình luận viên bóng đá Phạm Như Thuần, gia đình Kiếm thủ Vũ Thành An về kinh nghiệm đi sinh.Chia sẻ lý do tổ chức hội thảo, đại diện Bệnh viên ĐKQT Thu Cúc cho biết, bệnh viện mong muốn truyền đạt những thông tin, kiến thức thai sản bổ ích để sản phụ lựa chọn phương pháp sinh an toàn, giảm biến chứng.

Trong hội thảo, Bệnh viện cũng tặng độc giả chương trình ưu đãi tiết kiệm chi phí khi đi sinh. Sản phụ tham dự sự kiện sẽ có cơ hội nhận gói đẻ miễn phí, voucher dịch vụ ưu đãi với tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

Bác sĩ bệnh viện Thu Cúc tư vấn cho sản phụ.

Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc thành lập năm 2011, được Sở Y tế Hà Nội công nhận là Top 3 bệnh viện tư nhân có điểm chất lượng tốt nhất Hà Nội và Top 5 bệnh viện có điểm chất lượng tốt nhất Hà Nội. Khoa sản tại đây có đội ngũ bác sĩ giỏi và công nghệ máy móc hiện đại, mỗi năm theo thống kê của Thu Cúc, bệnh viện đã đồng hành cùng hàng nghìn sản phụ vượt cạn an toàn.

Nguyễn Lê