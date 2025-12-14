Khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Quảng TrịBé gái đang chơi trước sân nhà ở phường Ba Đồn thì bị con khỉ hoang lao vào cào, cắn gây mất mảng da mặt và nhiều vết thương vùng đầu.

Người nhà lập tức đưa nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu và chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, hôm 13/12. Tại Khoa Ngoại Gây mê hồi sức, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi mất khuyết da vùng má phải kích thước khoảng 2x3 cm, bờ vết thương nham nhở, bầm tím. Ngoài ra, vùng da đầu phía sau (vùng chẩm) cũng có nhiều vết cào chảy máu.

Êkip điều trị đã hội chẩn, phẫu thuật xử lý các tổn thương trên mặt và đầu cho bé. Bệnh nhi được chỉ định dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh dại và uốn ván.

Theo người dân địa phương, con vật tấn công bé gái là khỉ hoang sống tại khu vực núi đá gần đó, thường xuyên xuống khu dân cư tìm thức ăn. Trước vụ việc này, con khỉ trên đã tấn công khiến 4 người khác bị thương.

Vết thương trên khuôn mặt bé gái do khỉ cắn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đắc Thành