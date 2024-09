Khi HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu đội bóng cũ

Trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng Becamex Bình Dương đối đầu Hải Phòng - CLB ông từng dẫn dắt - ở vòng hai LPBank V-League 1 mùa 2024-2025, 18h ngày 21/9.

Ngày 1/1/2014, CLB Hải Phòng cách chức HLV Hoàng Anh Tuấn, điều chuyển ông xuống làm công tác đào tạo trẻ. Sau đó, ông quyết định chia tay đội bóng đất Cảng, từ đó bén duyên bóng đá trẻ.

Sau 10 năm, HLV Hoàng Anh Tuấn mới trở lại cấp CLB, nhận lời dẫn dắt Becamex Bình Dương ngay khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Ông muốn viết tiếp giấc mơ dang dở với V.League, vận dụng kiến thức, triết lý và kinh nghiệm thu nhặt sau thời gian dài gắn bó lứa trẻ của bóng đá Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn đối đầu. Ảnh: VPF

Ở trận ra quân, Becamex Bình Dương thi đấu quật cường, lội ngược dòng trước Đông Á Thanh Hóa. Tiến Linh lập cú đúp, đáp lại niềm tin của HLV Hoàng Anh Tuấn dành cho anh.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết những năm gần đây, Vua phá lưới V-League thường là ngoại binh. "Tôi tự hỏi tại sao không phải là chân sút nội? Nếu chúng ta có hàng tiền vệ mạnh, làm bóng tốt cho tiền đạo, chắc chắn cầu thủ nội vẫn có thể cạnh tranh danh hiệu này", ông nói và đặt niềm tin vào Tiến Linh, Tuấn Hải cùng nhiều gương mặt khác.

Để thực hiện tham vọng của mình, ông chiêu mộ tiền vệ Abdurakhmanov cùng Wellington Nem - cựu tuyển thủ Brazil - làm chủ tuyến giữa, góp phần giúp Tiến Linh tỏa sáng. Hai cú đánh đầu vào lưới Đông Á Thanh Hóa trong 6 phút của Tiến Linh, hồi tuần trước, cho thấy ý tưởng của HLV Hoàng Anh Tuấn không phải là bất khả thi.

Tiến Linh tỏa sáng với cú đúp ở vòng mở màn LPBank V-League 1 mùa giải 2024-2025. Ảnh: VPF

Bên phía Hải Phòng, dù chia tay ngoại binh Joseph Mpande, họ vẫn còn chân sút chủ lực Lucao do Break. Tiền đạo 33 tuổi được xem là nhân tố khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu trong trận cầu cuối tuần này. Ở trận mở màn gặp CAHN, anh giúp đội nhà giữ lại một điểm. Trước đó, Lucao do Break từng thành công trong màu áo CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng.

Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm là một trong những chiến lược gia thành công nhất V-League hiện nay. Ông từng giúp CLB Hà Nội thống trị đấu trường trong nước với ba chức vô địch V-League, hai Cúp quốc gia, ba Siêu cúp quốc gia. Chiến lược gia 52 tuổi cũng giành danh hiệu HLV xuất sắc mùa 2016.

Mùa 2022, HLV Chu Đình Nghiêm chuyển sang CLB Hải Phòng. Dù lực lượng không vượt trội, ông lần nữa thể hiện tài cầm quân khi đưa đội bóng đất Cảng lên ngôi á quân. Những năm tiếp theo, Hải Phòng luôn là đối thủ khó chịu với mọi CLB, kể cả ứng viên vô địch như CAHN hay Thép Xanh Nam Định.

Lúc này, Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định) có thể chưa được đăng ký thi đấu, còn Alan Grafite (CAHN) nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương. Do đó, màn so tài giữa Tiến Linh - Lucao do Break là tâm điểm ở vòng hai V-League 2024-2025.

Nhất Phát