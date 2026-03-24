Năm 2025 Trái Đất giữ lại lượng nhiệt kỷ lục, trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử, theo Báo cáo công bố hôm 23/3.

Trong báo cáo thường niên Tình trạng Khí hậu Toàn cầu công bố hôm 23/3, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc (UN) xác nhận năm 2025 nhiệt độ cao hơn khoảng 1,43 độ C so với mức trung bình thời kỳ 1850-1900.

Báo cáo mới cũng chỉ ra, 11 năm nóng nhất từng ghi nhận đều nằm trong giai đoạn 2015-2025. "Khí hậu toàn cầu đang trong tình trạng khẩn cấp. Trái Đất bị đẩy đến mức vượt giới hạn. Mọi chỉ số khí hậu chủ chốt đều đang báo động đỏ", Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết.

Theo Ko Barrett, Phó tổng thư ký WMO, triển vọng thời tiết rất ảm đạm. Bà cho biết, WMO đã cung cấp những bằng chứng thu thập được với hy vọng chúng sẽ khuyến khích mọi người hành động.

Guterres nói thêm: "Báo cáo mới cần kèm theo lời cảnh báo: tình trạng hỗn loạn khí hậu đang tăng tốc và việc chậm trễ sẽ dẫn đến hậu quả chết người".

Du khách dùng ô để tránh nắng nóng khi đến thăm tháp Eiffel, Paris (Pháp) ngày 30/6/2025. Ảnh: AFP

Theo WMO, khi khí hậu ổn định, năng lượng Trái Đất nhận từ Mặt Trời xấp xỉ bằng năng lượng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, việc nồng độ các khí nhà kính giữ nhiệt như CO2, methane, N2O tăng lên mức cao nhất trong ít nhất 800.000 năm đã phá vỡ sự cân bằng này. Báo cáo cho biết, tình trạng mất cân bằng năng lượng của Trái Đất gia tăng kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu quan sát vào năm 1960, đặc biệt là trong 20 năm qua, thậm chí đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái.

"Hoạt động của con người ngày càng làm xáo trộn trạng thái cân bằng tự nhiên và chúng ta sẽ sống chung với những hậu quả này trong hàng trăm, hàng nghìn năm nữa", Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết.

Hơn 91% lượng nhiệt dư thừa được tích trữ trong đại dương. Theo báo cáo mới, lượng nhiệt tích trữ này đạt kỷ lục mới vào năm 2025 và tốc độ ấm lên của đại dương từ giai đoạn 1960-2005 đến giai đoạn 2005-2025 đã tăng hơn gấp đôi.

Sự ấm lên mang đến nhiều hậu quả sâu rộng cho đại dương như suy thoái hệ sinh thái, mất đa dạng sinh học và giảm khả năng hấp thụ carbon. Điều này cũng thúc đẩy bão hình thành, làm trầm trọng thêm tình trạng mất băng ở các vùng cực và khiến nước biển dâng cao. Năm ngoái, mực nước biển trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 11 cm so với năm 1993, khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu đo bằng vệ tinh. Tình trạng đại dương ấm lên và nước biển dâng dự kiến tiếp diễn trong nhiều thế kỷ tới.

Thu Thảo (Theo AFP, Reuters)