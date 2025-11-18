Khi em với anh cùng nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng

Chào em, người phụ nữ sẽ đồng hành cùng anh bước tiếp đến cuối con đường.

Có những lý do khác nhau, sau đổ vỡ, người trong cuộc lựa chọn đóng mọi cánh cửa. Anh thì thấy ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Mới đây, trong chuyên mục này, anh bắt gặp một bài có tiêu đề "Sỏi đá cũng cần có nhau". Anh thấy muôn loài cũng cần có đôi có cặp. Phía trước còn nhiều bộn bề, vụn vặt, vui, buồn,... không ai biết trước.

Thật tốt khi em với anh được cùng nhau trải nghiệm, được về cùng một đội, cùng nắm tay, cùng chia sẻ, để cùng nhau mình sẽ làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn, cùng nhau để không ai cảm thấy phải một mình. Hơn hết, anh muốn cảm nhận những sắc màu cuộc sống cùng em.

Không ai sinh ra đã tự hợp nhau hoàn toàn, anh thấy 50% đã ổn. Khác biệt không hẳn không tốt, khác biệt trong khuôn khổ sẽ bù trừ cho nhau giống như hai mảnh xếp hình bổ sung phần khuyết của nhau. Phần khuyết của mỗi người để chỗ cho chúng ta học cách dung hòa, nhường nhịn nhau. Cơ bản chúng ta phải có chung một mục đích, thiện chí, xây dựng, trách nhiệm, không chọn buông tay, em có nghĩ vậy không?

Ở đâu cũng vậy, con cái trưởng thành sẽ rời xa chúng ta, sẽ không đi cùng con mãi được, người sẽ cùng đi đến cuối con đường chỉ có anh và em. Mong gặp em từ 38-42 tuổi ở Hà Nội để tiện đi lại em nhé. Hôm nay, anh không trong mối quan hệ nào.

Anh cao 1,69 m, nặng 69 kg, đây là kết quả khám sức khỏe định kỳ mới nhất ở cơ quan. So với trước, anh bị tăng 5 kg vì từ đầu năm đến giờ chưa bố trí đi tập thể thao lại được, có em cùng đi bộ hoặc chơi cầu lông thì tốt. Anh không thuộc típ người khéo mồm, nhưng mỗi lời nói đều thật, khi hợp nhau đôi lúc anh vẫn nói được dăm ba câu sến. Anh có công việc, thu nhập ổn định, đủ cho cuộc sống hiện tại, nên em không phải lo có gánh nặng nào nhé. Anh cũng tin rằng trước khi chúng ta đến với nhau, cả hai vẫn đang tự sắp xếp được cuộc sống của mình ổn.

Đôi lúc anh mong có người kéo mình ra khỏi công việc, để thi thoảng ngày cuối tuần, em được nghỉ làm, mình có thể la cà đâu đó. Anh đi làm khá gần vì cơ quan cách nhà chừng một km thôi. Anh ở khu vực gần chợ hoa Quảng An. Những việc lớn trong nhà cần bàn tay của đàn ông, anh đều chủ động đảm nhiệm, nên em không phải lo khi cháy bóng đèn hay hỏng vòi nước, em phải tự đi mua về xong anh giữ thang cho em trèo lên thay đâu nhé.

Mỗi tội nấu ăn không phải là sở trường của anh, anh cũng ngại nấu nướng nên thời điểm hiện tại, ngoài cơm cơ quan, cơm hàng đang phù hợp nhất. Anh trân trọng bữa cơm gia đình, nơi mà cuối ngày vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm, trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong ngày, đó là sự kết nối tự nhiên, không khiên cưỡng. Anh rất sợ nếu mất kết nối sẽ làm chúng ta dần có khoảng cách. Anh sống tình cảm, luôn hướng về gia đình, em cũng vậy nhé.

Mong em đảm nhiệm được việc bếp núc để gia đình thêm ấm cúng, nếu cần anh vẫn có thể cùng phụ em nấu nướng. Cuối mỗi ngày, khi mọi việc đã xong xuôi, mình nằm cạnh nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối rồi cùng nhau cười khúc khích.

Sơ sơ về anh vậy để em còn thấy tò mò. Nếu em thực sự nghiêm túc muốn xây dựng một gia đình, đừng ngại kết nối nhé. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Khi anh viết những dòng này, chỉ còn ba tháng nữa là tết. Mong tết này mình có thể cùng đón tết, du xuân, ngắm phố.

