Khỉ đuôi lợn xuống khu dân cư tấn công người dân

Thanh HóaBa ngày nay, một con khỉ đuôi lợn nặng khoảng 6-7 kg liên tục xuất hiện tại khu dân cư xã Hồi Xuân, cắn chết vật nuôi và tấn công khiến một phụ nữ bị thương.

Ngày 6/1, ông Trần Ngọc Thông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, cho biết lực lượng kiểm lâm đang phối hợp chính quyền địa phương xua đuổi con khỉ xuất hiện tại thôn Khằm 1, xã Hồi Xuân.

Khỉ đuôi lợn xuống làng, tấn công người dân bị thương Con khỉ đuôi lợn xuất hiện ở Hồi Xuân ba ngày nay. Video: Người dân cung cấp

Theo xác minh, con khỉ là cá thể đực, xuất hiện từ sáng sớm 4/1. Sau khi từ rừng xuống làng, nó lẻn vào vườn nhà ông Phạm Bá Diện hái hoa quả, cắn chết một con gà và ăn khoảng 10 quả trứng đang ấp.

Sáng 5/1, con khỉ tiếp tục xuống khu dân cư, tấn công bà Phạm Thị Chiến (68 tuổi, vợ ông Hoàng Đình Giang), làm nạn nhân bị thương ở hai cánh tay, phải nhập viện khâu 15 mũi. Theo cơ quan chức năng, vết thương không quá nghiêm trọng, sức khỏe bà Chiến hiện ổn định.

Sau khi bị người dân đánh đuổi, con vật chạy lên rừng nhưng sáng 6/1 lại quay xuống gần làng. Chính quyền địa phương huy động dân quân và người dân dùng chiêng, trống để xua đuổi, song con khỉ tỏ ra khá lì lợm.

Con khỉ xuất hiện trên tường rào nhà dân ở Hồi Xuân. Ảnh: Lam Sơn

Ông Trần Ngọc Thông nhận định có thể do nguồn thức ăn trong rừng khan hiếm nên con khỉ xuống khu dân cư kiếm ăn. Hiện chưa xác định con vật sống đơn lẻ hay theo đàn, cũng như khu vực di chuyển đến.

Theo Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, đây là lần đầu ghi nhận khỉ đuôi lợn xuất hiện tại xã Hồi Xuân sau nhiều năm. Khu vực này giáp khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, song địa hình chủ yếu là núi đất, trong khi các loài linh trưởng thường sinh sống ở vùng núi đá vôi.

Khỉ tấn công khiến bà Chiến bị thương phải khâu 15 mũi. Ảnh: Lam Sơn

Trước mắt, lực lượng chức năng tiếp tục xua đuổi con khỉ quay trở lại rừng. Trường hợp con vật vẫn hung hãn, tấn công người dân, kiểm lâm sẽ xem xét phương án bẫy bắt hoặc bắn thuốc mê để đưa về vùng lõi khu bảo tồn Pù Luông.

Khỉ đuôi lợn, tên khoa học Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng, là một trong những loài lớn trong họ khỉ. Loài này nằm trong nhóm IIB theo Công ước CITES về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Lê Hoàng