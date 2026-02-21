Khỉ con bị mắng gây sốt mạng xã hội

Nhật BảnKhỉ con cô độc trong vườn thú thành phố Ichikawa gây sốt mạng xã hội khi bị khỉ trưởng thành xua đuổi, buộc ban quản lý phải lên tiếng giải thích.

Chú khỉ đực 6 tháng tuổi tên Punch tại sở thú thành phố Ichikawa ở tỉnh Chiba gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi hình ảnh nó ôm chặt một con đười ươi nhồi bông như "mẹ thay thế" lan truyền.

Punch tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi xuất hiện video trên mạng xã hội gần đây cho thấy con khỉ nhỏ này tìm cách giao tiếp với một con khác trong đàn nhưng bị tránh né.

Một con khỉ trưởng thành trong đàn sau đó tới quật Punch xuống đất và kéo đi. Khỉ con hoảng sợ chạy tránh con khỉ trưởng thành và lùi vào một góc, ôm chặt con đười ươi nhồi bông, giơ nó lên như để che chắn.

Khỉ con cô độc gây sốt mạng xã hội Khỉ con Punch bị khỉ trưởng thành xua đuổi trong vườn thú ở thành phố Ichikawa, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản ngày 19/2. Video: X/Ian Miles Cheong

Video đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội, trong đó nhiều người bày tỏ nỗi lo lắng cho Punch. "Tôi sẽ nhận nuôi và yêu thương Punch mãi mãi", một người dùng viết, trong khi người khác thừa nhận "ba ngày liên tiếp khóc vì Punch".

Sự quan tâm của dư luận lớn đến mức ban quản lý sở thú hôm 20/1 phải ra thông báo giải thích về sự việc, cho hay Punch không bị ngược đãi như mọi người lầm tưởng. Theo họ, sự cố xảy ra khi Punch tiến lại gần khỉ con khác trong đàn để cố gắng giao tiếp, nhưng con khỉ đó đã tránh né. Punch sau đó ngồi xuống, dường như từ bỏ việc giao tiếp, rồi bị một con khỉ trưởng thành tới mắng mỏ và kéo đi.

Các nhân viên sở thú giải thích rằng hành vi này là một hình thức trách phạt bình thường trong các nhóm khỉ macaque. Họ cho biết Punch vẫn còn nhỏ và đang học cách hòa nhập trong đàn.

"Con khỉ kéo ngã Punch có lẽ là mẹ của khỉ con mà Punch cố giao tiếp. Có thể nó cảm thấy con mình bị Punch làm phiền nên đã tức giận và thể hiện ý 'đừng cư xử tệ như vậy nữa'. Punch từng nhiều lần bị những con khỉ khác mắng và sau đó học được cách giao tiếp với chúng", nhân viên sở thú nêu thêm.

Punch sinh ngày 26/7/2025 và bị mẹ bỏ rơi ngay khi chào đời, có thể do ca sinh khó trong đợt nắng nóng gay gắt, nên nó được nhân viên sở thú chăm sóc. Punch sống cùng đàn từ ngày 19/1. Thú bông được nhân viên sở thú tặng cho Punch để an ủi khỉ con khi nó chưa thể hòa nhập với đàn.

Theo nhân viên sở thú, việc Punch tìm sự an ủi ở con đười ươi nhồi bông là hành vi bình thường đối với một con khỉ ở độ tuổi này.

"Trong video, Punch chạy đến ôm con đười ươi nhồi bông sau khi bị kéo đi. Tuy nhiên, như thường lệ, chỉ một lúc sau nó đã rời món đồ chơi và tiếp tục giao tiếp với các con khỉ khác", nhân viên sở thú cho hay, thêm rằng trong giờ cho ăn cùng ngày, "Punch không có biểu hiện gì khác thường".

Theo ban quản lý vườn thú, họ đã lường trước những tình huống như vậy khi Punch hòa nhập vào đàn khỉ. Punch nhiều lần bị các con khỉ khác mắng, nhưng không con nào thể hiện hành vi hung hăng nghiêm trọng với Punch. Lúc bị khiển trách, Punch vẫn thể hiện sự kiên cường và mạnh mẽ.

"Khi quan sát hành vi trách phạt từ những thành viên khác trong đàn đối với Punch khi nó cố gắng giao tiếp, chúng tôi mong mọi người hãy ủng hộ nỗ lực của Punch thay vì cảm thấy thương hại", ban quản lý nêu thêm.

Khỉ con cô độc gây sốt mạng xã hội Punch được con khỉ lớn hơn trong vườn thú chải chuốt. Video: Weather Monitor

Sự kiên trì của Punch đang bắt đầu được đền đáp. Những video gần đây cho thấy Punch được một con khỉ cùng đàn chải chuốt hoặc chơi đùa với những con khỉ nhỏ hơn, xấp xỉ tuổi mình.

Huyền Lê (Theo Euro News, Komo News)