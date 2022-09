'Khi cảnh sát tiếp cận, hầu hết phòng đều chốt cửa'

Theo Giám đốc Công an Bình Dương, khi lực lượng chữa cháy đến, hầu hết các phòng ở quán karaoke chốt cửa phía trong, ảnh hưởng công tác cứu hộ.

Thông tin được Giám đốc Công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên nói tại buổi họp công bố thông tin liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An khiến 32 người chết, sáng 8/9. Cuộc họp do ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương chủ trì.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo. Ảnh: Thanh Tùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Hùng Dũng nhận định đây là vụ cháy rất nghiêm trọng dù xảy ra trong phạm vi nhỏ. Cơ quan chức năng chữa cháy nhanh nhưng khắc phục, cứu nạn rất khó khăn.

"Có người hỏi tại sao cả ngày không vào được? Thực tế, dù mặc đồ bảo hộ, bình oxy, mặt nạ nhưng chui vào trinh sát mà 5 phút phải nhào ra vì quá nóng. Không đi được bên trong phải đập tường để tiếp cận, cứu nạn nhân từ mái nhà", ông Dũng nói và xin chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Với những câu hỏi như nguyên nhân chính xác, trách nhiệm các cấp mà báo chí đặt ra, ông Dũng cho biết việc này cần nhiều thời gian chứ không thể trả lời trong nay mai. Cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra và có câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Trước đó tại họp báo, các phóng viên đặt hàng loạt câu hỏi liên quan nguyên nhân vụ cháy; công tác thẩm định, thẩm duyệt PCCC tại quán karaoke; trách nhiệm để xảy ra vụ cháy...

Giám đốc Công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sớm nhất có thể để cứu hộ. Nhưng theo nhận định ban đầu, lửa bùng lên ở phòng tầng 3 do chập điện và lan rất nhanh. Từ đó, nhân viên trong quán karaoke đã báo cho quản lý và tập trung chữa cháy ban đầu nhưng thiệt hại về người rất lớn.

Theo ông Quyên, khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Cho nên, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu. Do đó, ngoài nguyên nhân khách quan, ông cho rằng về chủ quan có một phần trách nhiệm những khách hàng. "Nếu có nhân viên báo cháy thì phải chạy ra lối thoát hiểm nhưng một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát", ông nói.

Giám đốc Công an Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên. Ảnh: Thanh Tùng

Trực tiếp khám nghiệm hiện trường, đại tá Quyên cho biết, lối thang bộ đi từ trên xuống các tầng trệt và ngược lại lên sân thượng thì quán karaoke có đường thoát hiểm theo hai hướng. "Bố trí về thang bộ, thang máy, thoát hiểm có đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường", ông Quyên nói.

VnExpress đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ cháy, bên cạnh nguyên nhân do sự chủ quan của nạn nhân. Có hay không việc đổ lỗi cho nạn nhân khi cơ quan chức năng nói nhiều về trách nhiệm chủ quan.

Trả lời, Giám đốc Công an Bình Dương cho biết ông đã trực tiếp trèo lên thang chữa cháy cùng các chiến sĩ dùng búa, cưa để cắt bêtông vào những vị trí nghi có nạn nhân. "Ở đầu phòng 306 có nạn nhân trú ở đó và chết thảm", ông nói.

Theo đại tá Quyên, nếu các nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, chấp hành quy định về thoát hiểm, thoát nạn thì thiệt hại về người sẽ rất thấp. Hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh và thành phố, thị xã, nhất là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, lực lượng PCCC đều đến cơ sở tuyên truyền quy định rất nhiều. Nhân viên cũng ký cam kết.

Tuy nhiên, khi xảy ra đám cháy, dù được tuyên truyền nhưng do hoảng loạn về tâm lý, tinh thần nên nạn nhân thực hiện chưa đúng yêu cầu, dẫn đến hậu quả. Với các trường hợp tuân thủ và thoát khỏi đám cháy theo đường thoát hiểm xuống tầng trệt và lên sân thượng đều được ứng cứu.

VnExpress đặt câu hỏi tiếp về việc cơ sở có đảm bảo điều kiện về lối thoát nạn như Thông tư 147 của Bộ Công an. Giám đốc Công an Bình Dương nhận định sơ bộ chưa kiểm tra hết. Nhưng là người trực tiếp khám nghiệm hiện trường ông thấy lối thang bộ đi từ trên các phòng xuống dưới tầng trệt và hướng lên sân thượng đều đảm bảo yêu cầu, có đường thoát hiểm theo hai hướng.

"Bố trí về thang bộ, thang máy, thoát hiểm có đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường", ông Quyên nói và cho biết trong hôm nay sẽ kiểm tra kĩ điều kiện quy chuẩn có đúng sơ đồ thiết kế.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng. Ảnh: Thanh Tùng

Phó chủ tịch UBND Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết đây là vụ cháy nhỏ, dù tiếp cận nhanh nhưng thiệt hại về người lớn. Có nhiều câu hỏi chưa thể trả lời hôm nay vì chưa khám nghiệm hiện trường, chưa xác định nguyên nhân cụ thể nên chưa thể xác định trách nhiệm.

Hiện, Giám đốc Công an cho biết đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trên cơ sở đó, kết hợp với công tác điều tra ban đầu, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, và nhân viên cơ sở để đánh giá toàn bộ quy trình hoạt động.

"Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường mới có thể đánh giá nguyên nhân, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Từ đó, kết luận nguyên nhân, trách nhiệm của người liên quan", ông Dũng nói và cho biết Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo nhanh chóng khởi tố vụ án về vi phạm quy định PCCC với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Thanh Tùng

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc 19h30 tối 7/9. Theo thông tin ban đầu của nhân chứng và nhận định của lực lượng chức năng, nguyên nhân có khả năng phần lớn là do sự cố chập đường dây điện.

Về công tác PCCC, quán karaoke An Phú do TP Thuận An quản lý. Hồ sơ PCCC, cơ sở này được nghiệm thu theo quy định. Tuy nhiên, đại tá Điệp, nhận định tình hình cháy nỗ vẫn có thể diễn ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín nói trong các trường hợp nhập viện có hai ca nặng đã được phẫu thuật. Một người sinh năm 2006 bị gãy hai xương; một nữ bệnh nhân sinh năm 1995 bị gãy xương cổ chân, gót chân và xương mắt cá, hiện đã được phẫu thuật. Hai bệnh nhân này đang phục hồi.

Ông Huỳnh Minh Chính, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ảnh: Thanh Tùng

Trung tâm Y tế Thuận An tiếp nhận 17 ca tử vong gồm 8 nam 9 nữ. Trong số này, 13 ca đã được nhận xác, còn 4 ca đang được cơ sở phối hợp với công an gửi Bệnh viện 175 để khám nghiệm ADN.

Còn 15 thi thể còn lại (9 nam, 6 nữ) được đưa về nhà xác. Trong số đó 11 ca đã được gửi Bệnh viện 175 để giám định ADN, tính đến 8h30 hôm nay, 4 thi thể đã được trao trả cho người thân.

Tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, hai nạn nhân được tiên lượng nặng. Một nữ bệnh nhân 25 tuổi, sáng nay đã tỉnh táo, được điều trị nội khoa. Người còn lại 30 tuổi, bị chấn thương cột sống lưng và sẽ được phẫu thuật vào ngày mai

Trước đó, theo báo cáo của UBND Bình Dương, quán karaoke được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015 và sau đó thay đổi vào 7/9/2016, được kinh doanh karaoke. Quán có vốn điều lệ một tỷ đồng, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi), ngụ phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương làm chủ.

Cơ sở được chứng nhận duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát PCCC Bình Dương cấp ngày 8/2/2017 và trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định. Từ khi thành lập, quán được kiểm tra PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.

Từ khi hoạt động, công an đã kiểm tra quán 5 lần, xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng. Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép, không cung cấp biển tên cho người lao động. Công an không phát hiện vi phạm về tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy, múa thoát y tại cơ sở.

Đến 21h30 ngày 7/9, 19 trong tổng số 32 nạn nhân phát hiện tại vụ cháy đã được nhận dạng (không tính trường hợp tử vong tại bệnh viện). Công an đã khám nghiệm tử thi 22 người, 12 người đang được khám nghiệm, 10 thi thể đã được giao cho gia đình mai táng.

Thời điểm xảy ra cháy (20h30 ngày 6/9), quán karaoke này có 5 trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

TP Thuận An hiện có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Theo công an thành phố, 8 tháng đầu năm đã kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng và rút giấy chứng nhận có điều kiện về an ninh trật tự có thời hạn với 5 cơ sở.

Trước đó, tối 6/9 đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú. Quán có tổng diện tích sàn hơn 1.500 m2, khu vực cháy nằm ở tầng 2 và 3, rộng chừng 400 m2. Lúc này trong quán có khoảng 60 nhân viên và khách.

Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng lên dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người không chịu được sức nóng phải chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy tại quán karaoke ở TP Thuận An, Bình Dương, ngày 7/9. Ảnh: Thanh Tùng

Công an tỉnh điều động gần 70 chiến sĩ và 13 xe chuyên dụng, trong đó 2 xe thang tới hiện trường. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa một số người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong.

Lực lượng chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn sau đó phát hiện nhiều người tử vong bên trong các phòng karaoke và nhà vệ sinh. Đến cuối ngày 7/9, chính quyền Bình Dương công bố tổng cộng có 33 người chết sau vụ cháy.

Trong các tin ban đầu khi xuất bản, VnExpress đưa vụ cháy quán karaoke làm 33 người chết, dẫn theo Công an tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong họp báo sáng 8/9, Sở Y tế Bình Dương cho biết số người chết trong vụ cháy là 32, một trường hợp bị chấn thương nặng. VnExpress cập nhật lại thông tin lúc 11h ngày 8/9.

Nhóm phóng viên