Khi các siêu sao quần vợt không còn muốn dự họp báo

Thay vì chia sẻ qua các cuộc họp báo, Sabalenka, Sinner, Alcaraz, Swiatek và nhiều đồng nghiệp khác chọn cách tự kiểm soát hoàn toàn việc giao tiếp, cùng hình ảnh mà họ truyền tải đến người hâm mộ.

Cách giao tiếp truyền thống đã bị mai một. Những buổi họp báo được tổ chức hoành tráng hay những thông cáo ngắn gọn, vốn bị thế hệ mới xem là "lỗi thời", đã không còn phổ biến. Mạng xã hội đã thay đổi cuộc chơi, và các VĐV nhận ra lợi ích của việc tự quản lý hình ảnh cá nhân thay vì để các công ty truyền thông đảm nhiệm.

Trong thời gian dài, điện thoại thông minh là công cụ chủ lực của thế hệ VĐV mới, những người chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống trên Instagram, X (Twitter ngày trước) hay TikTok. Tuy nhiên, giới hạn thời lượng video nhanh chóng trở thành rào cản. Việc phải gói gọn câu chuyện trong một phút gây ra sự bất mãn.

Vì vậy, nhiều tay vợt quyết định chuyển hướng sang YouTube, như cách mà Aryna Sabalenka giải thích. "Với định dạng ngắn, khi tôi đăng nội dung liên quan đến thời trang, mọi người có thể nghĩ rằng tôi chẳng làm gì ngoài việc đó và không tập luyện quần vợt", cô chia sẻ.

Kênh YouTube của Sabalenka. Ảnh chụp màn hình

Tay vợt nữ số một thế giới quyết định lập kênh YouTube riêng, và đã đạt gần 31.000 người đăng ký dù mới đăng tải 8 video, với video đạt đỉnh 366.000 lượt xem. Sabalenka lý giải: "Tôi muốn thể hiện những khía cạnh thú vị trong cuộc sống của một VĐV. Tôi nghĩ việc hé lộ hậu trường cuộc sống của các VĐV rất hấp dẫn, cho thấy chúng tôi vẫn là những con người bình thường, biết cân bằng giữa công việc và thư giãn".

Việc ghi lại mọi khía cạnh cuộc sống trên các giải đấu là điều mà Gael Monfils cũng rất hay làm. Tay vợt người Pháp được xem là một trong những người tiên phong khi lập kênh YouTube cách đây hơn hai năm. Đặc biệt, nội dung của anh thường vượt ra ngoài khuôn khổ quần vợt, chia sẻ nhiều chủ đề đa dạng với 85.600 người đăng ký, nhằm thể hiện cá tính riêng của mình.

Điều này cũng thôi thúc Jannik Sinner tham gia xu hướng. Tay vợt nam số một thế giới thừa nhận anh không phải kiểu người dễ gây ấn tượng về sự hài hước. "Tôi biết mình bị xem là người ít cười, nhưng thực tế tôi không như vậy", Sinner phân trần.

Sinner khẳng định bản thân sở hữu khiếu hài hước châm biếm đầy tinh tế, đặc biệt khi nói về bản thân. "Mọi người chỉ biết tôi qua vai trò một tay vợt, họ không biết cuộc sống thật của tôi", anh nói. "Tôi thích ở bên những người vui tính và tận hưởng thời gian bên họ. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hiểu tôi hơn qua kênh này".

Sinner trong một video tự đăng trên kênh cá nhân, nói về việc anh sẽ trở lại ở Rome Masters. Ảnh chụp màn hình

Kênh YouTube của Sinner, ra mắt trong năm nay, đã thu hút 136.000 người đăng ký với 10 video, trong đó video cao nhất đạt 669.000 lượt xem. Kể về cuộc sống, thậm chí dàn dựng nó, chính là tham vọng của hình thức giao tiếp mới này. "Tôi thích chia sẻ cuộc sống của mình, và không ai hiểu rõ tôi hơn chính tôi", Sabalenka tóm gọn.

Dù xu hướng hiện tại vẫn còn mang phong cách nghiệp dư với những hình ảnh được ghi lại ngẫu hứng, vẫn có một số VĐV chọn cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn. Carlos Alcaraz là một ví dụ với bộ phim tài liệu trên Netflix, gây chú ý đặc biệt qua đoạn kể về chuyến đi Ibiza của anh, dù HLV Juan Carlos Ferrero không mấy hào hứng.

Hình ảnh không phải là cách duy nhất để khám phá đời sống riêng tư của các VĐV. Với những người hướng ngoại như Sabalenka, đó là sân chơi lý tưởng. Nhưng với những người kín đáo hơn, podcast là lựa chọn hoàn hảo.

Caroline Garcia là một minh chứng với podcast "Tennis Insider", nơi cô tạo không gian để các tay vợt nam và nữ chia sẻ câu chuyện của mình. Sự hiện diện của một tay vợt còn thi đấu giúp các khách mời cảm thấy thoải mái, từ đó cởi mở hơn trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Podcast của Garcia đã thu hút 41.000 người theo dõi trên Instagram, với 31 khách mời từng xuất hiện.

Kênh podcast của Garcia - Tennis Insider Club - được nhiều ngôi sao quần vợt chọn để tự truyền thông về bản thân. Ảnh chụp màn hình

Hình thức này hiện cũng rất được ưa chuộng. "Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng trò chuyện với một cựu tay vợt thường mang lại những cuộc phỏng vấn tuyệt vời nhất", Iga Swiatek chia sẻ sau khi tham gia podcast của Andy Roddick. "Ở họp báo, mỗi người đặt một câu hỏi và không có mạch chuyện rõ ràng. Tôi muốn cởi mở hơn, nhưng điều đó cần thời gian. Podcast của Andy là cơ hội để tôi chia sẻ về mình một cách thân mật, đặc biệt sau những chiến thắng lớn như Wimbledon".

Hà Phương (theo L'Équipe)