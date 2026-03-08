Khi cả lớp đang học, một em bé vẫn 'bận' nhảy

Trong khi các bạn trong lớp đang ngồi ngay ngắn học bài, một em bé lại có vẻ bận rộn với… những bước nhảy đầy năng lượng.

Không cần sân khấu hay âm nhạc hoành tráng, em vẫn tự tin lắc lư theo điệu riêng của mình. Điều thú vị là cô giáo không hề "tuýt còi" mà còn vui vẻ nhảy theo vài động tác. Thế là từ một góc lớp học bình thường bỗng biến thành sân khấu nhỏ đầy tiếng cười.

Các bạn xung quanh vừa học vừa tranh thủ xem màn biểu diễn bất đắc dĩ. Khoảnh khắc đáng yêu ấy khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Đúng là đôi khi lớp học không chỉ có bài vở mà còn có cả những phút giây vui vẻ rất tự nhiên.

