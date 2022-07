Khỉ bị giết vì tấn công 56 người

Nhật BảnCác nhà chức trách ở thành phố Yamaguchi hôm 27/7 thông báo họ đã giết một con khỉ gây ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào con người.

Con khỉ gây ra những vụ tấn công hàng loạt ở Yamaguchi thuộc loài khỉ tuyết. Ảnh: Exs_yori

Theo New York Times, tổng cộng 56 nạn nhân đã bị con khỉ hành hung trong tháng này, bao gồm một bé gái sơ sinh bị thương tại nhà và bé gái 4 tuổi bị vồ ở trường mầm non. Con khỉ chết hôm 26/7 nhiều khả năng không phải con cuối cùng bị xử tử tại Nhật Bản vì đe dọa an toàn của người dân. Yasuko Sanada, phó hiệu trưởng trường mầm non Yamaguchi, nơi bé gái 4 tuổi theo học, cho biết những con khỉ vẫn chạy qua sân trường. "Chúng tôi nhận được cảnh báo từ cảnh sát vào sáng hôm 27/7, vì vậy chúng tôi đã dừng cho trẻ ra ngoài chơi", Sanada chia sẻ.

Quần thể khỉ ở Nhật Bản đang phát triển mạnh nhờ nỗ lực bảo tồn bắt đầu sau Thế chiến II quá thành công. Sự phục hồi của quần thể khỉ cũng thúc đẩy xung đột giữa người với khỉ. Những con khỉ có thể xâm chiếm môi trường sống của con người, theo Hiroto Enari, chuyên gia về linh trưởng ở Đại học Yamagata. Giáo sư Enari nhận định đàn khỉ có thể gây ra nhiều xung đột hơn nếu có cơ hội học hỏi thêm. Mỗi vụ tấn công đều cho chúng cơ hội tìm hiểu cách gây rối như dỡ gạch ngói hoặc lục thùng rác. Mối lo ngại lớn nhất là chúng có thể truyền bệnh viêm gan B và nhiều dịch bệnh khác cho con người.

Xung đột giữa người và khỉ khá phổ biến ở châu Á, nơi sinh sống của hàng tỷ người dân và nhiều loài khỉ bản xứ. Tại Thái Lan, đàn khỉ ăn cua hoành hành ở thành phố Lopburi suốt nhiều năm. Chúng trở nên hung dữ hơn khi Covid-19 bùng phát do nguồn thức ăn chính đến từ các du khách biến mất đột ngột. Ở Singapore, khỉ xâm chiếm một tổ hợp căn hộ khiến Ủy ban Vườn quốc gia phải cử người canh gác để ngăn chặn và lùa chúng về rừng.

Khỉ Nhật Bản hay khỉ tuyết là loài linh trưởng sống ở xa nhất về phía bắc. Chính phủ từng phục hồi những cánh rừng gần nơi ở của con người để tạo ra nguồn tức ăn dồi dào cho chúng. Giờ đây, khỉ Nhật Bản đã có đủ thức ăn và nhiều vùng đầm lầy để sinh tồn. Tuy có khoảng 25.000 con khỉ bị giết mỗi năm ở Nhật Bản, việc săn bắt chúng là bất hợp pháp.

Yamaguchi , thành phố phía tây gần Hiroshima là địa điểm hoàn hảo để lũ khỉ gây ra hàng loạt vụ tấn công gần đây. Các khu dân cư trong thành phố nằm kẹp giữa đồi núi. Trong tuần này, sau khi phương pháp đặt bẫy thất bại, chính quyền Yamaguchi đã cử đội xử lý tới bắn hạ những con khỉ gây rối

An Khang (Theo New York Times)