Tháng ngày cuối năm, tiết trời Sài Gòn se lạnh làm em phải tạm gác những bộn bề công việc và tìm về ước mong được chở che.

Em luôn mong tìm được một nửa yêu thương để cùng nhau chia sẻ những vui buồn, chiêm nghiệm về cuộc đời cũng như nâng đỡ, động viên nhau cùng phát triển. Hơn thế nữa sẽ cùng nhau xây dựng, vun vén tổ ấm bình yên, nơi ta sẽ tìm về nương náu sau những bão giông của cuộc đời. Em ý thức được sự quan trọng của ước mong này nên luôn cố gắng trải nghiệm, tìm hiểu nhau. Với mỗi người đến bên đời ta đều có điều hay cho ta học hỏi. Khi ở thời điểm nhất định, ta sẽ gặp được người ấy và chính xác là một nửa này mà không phải ai khác. Bây giờ đã đúng lúc chưa anh?

Trong mối quan hệ tình cảm, em nghĩ hai bên cần có chung vài giá trị cơ bản trong cuộc sống và sau đó duy trì, hòa hợp bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và động viên nhau cùng phát triển. Khách quan thì em không hoàn hảo và cũng không theo đuổi sự hoàn hảo ở bản thân hay đối phương. Khi bên nhau, em thích cả hai được là chính mình, cùng tận hưởng những trải nghiệm muôn màu trong khoảnh khắc hiện tại.

Em là cô gái thiên về hướng nội, thích chiêm nghiệm cuộc đời, yêu cây cỏ, bảo vệ môi trường, sống tối giản, thích đọc sách và thiền. Em dần hiểu bản thân hơn qua thiền. Em thấy mình xinh đẹp nhất khi chăm sóc cơ thể được khỏe khoắn, tự tin. Riêng em cảm nhận nét đẹp của phái nữ ở sự dịu dàng mà cương nghị, phái nam là sự mạnh mẽ mà tinh tế.

Luôn có những mặt đối nghịch nhau cùng tồn tại trong ta nên em cố tìm con đường trung đạo giữa những giá trị ấy như: truyền thống và hiện đại, hướng nội và hướng ngoại, tình cảm và lý trí, tinh thần và vật chất,... sự thích nghi là chọn lọc cuối cùng.

Những điều hiện tại và tương lai em theo đuổi: mái ấm gia đình, mảnh vườn ít rau và hoa, tự do tài chính và chăm sóc mảnh vườn tâm hồn.

Nếu gửi tín hiệu đến tâm linh vũ trụ đủ nhiều, em tin mình sẽ nhận được câu trả lời. Anh nghe thấy không "You better let somebody love you. Before it’s too late".

