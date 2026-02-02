Khi bán vàng cưới, cần lưu ý điều gì để tránh bị thiệt thòi?

Vợ chồng tôi vừa tổ chức đám cưới và được hai bên gia đình tặng một số vàng nhẫn làm của hồi môn.

Tuy nhiên, toàn bộ số vàng này khi tặng chỉ có nhẫn, không kèm theo hóa đơn hay giấy tờ mua bán nào. Thời gian qua, tôi nghe nhiều người nói việc bán vàng mà không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng thì sẽ bị tiệm vàng ép giá, thậm chí họ không mua.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu tôi mang số vàng cưới đó đi bán tại các tiệm vàng thì có phát sinh rủi ro pháp lý gì không? Tôi cần lưu ý những vấn đề nào để việc bán vàng được an toàn, đúng quy định và không bị thiệt thòi?

Độc giả Bích Phương

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn