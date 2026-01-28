Khi áo đấu của Messi trở thành báu vật

Tiền đạo Alianza Lima Alan Cantero khóc nức nở mừng khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong năm 2026 nhận được chiếc áo số 10 từ siêu sao Inter Miami.

Chỉ cần Lionel Messi ra sân trong màu áo Inter Miami hay tuyển Argentina, một "cuộc chiến" giành chữ ký và áo đấu của anh lại nổ ra. Cantero chính là người may mắn sở hữu chiếc áo số 10 biểu tượng sau trận đấu đầu tiên của Messi trong năm 2026. Tiền đạo thuộc CLB Peru Alianza Lima đã không kìm nổi nước mắt khi nhận được món quà này ngay sau tiếng còi tan trận giao hữu.

Cantero khóc khi được đổi áo với Messi Cantero xin đổi áo đấu với Messi.

Sau chức vô địch MLS Cup 2025, Miami đang trong giai đoạn tập huấn, chuẩn bị cho mùa giải mới tại Bắc Mỹ. Trong năm 2026, đội bóng áo hồng phấn sẽ chinh chiến trên nhiều mặt trận, và có thể nhận được lời mời đặc biệt dự Copa Libertadores - giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ cấp CLB, và tương đương Champions League của châu Âu.

Không còn Sergio Busquets, Jordi Alba - hai ngôi sao đã giải nghệ, và đang ở giai đoạn tìm lại cảm giác bóng, thể lực tốt nhất, Miami thua 0-3 trước Alianza Lima trong trận đầu tiên năm 2026. Dù vậy, sự hiện diện của Messi vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các CĐV địa phương lẫn đối thủ trên sân.

Cantero, dù chỉ vào sân trong hiệp hai, quyết tâm giành chiếc áo đấu của thủ quân Miami và mãn nguyện khi đạt mục tiêu. Anh kể với Latina Deportes: "Leo là thần tượng, là cảm hứng giúp tôi có được ngày hôm nay. Với tôi, việc được hỏi xin áo đấu của anh ấy là một vinh dự to lớn. Thú thật là tôi đang rất phấn khích, tôi sẽ lồng khung kính và treo chiếc áo này ở nhà".

Tiền đạo 27 tuổi và cũng là đồng hương với Messi kể tiếp với giọng nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài: "Khi trận đấu kết thúc, tôi đã đến chào Leo - điều mà tôi hằng ao ước. Tôi cảm thấy sung sướng vô bờ bến. Được đứng chung sân với anh ấy hôm nay là dịp may hiếm có. Các bạn có thể thấy rõ sự khiêm tốn và quan tâm của anh ấy đối với những cầu thủ trẻ. Tôi cứ như đang được sống trong mơ vậy".

Cảm giác khi được đổi áo với Messi

Việc Messi đổi hoặc tặng áo không quá xa lạ. Siêu sao Argentina luôn sẵn lòng tặng bất cứ khi nào được đối thủ đề nghị đổi áo, nhưng những người nhận may mắn này đều coi đó là một loại danh hiệu cao quý.

Tại FIFA Club World Cup 2025, sau khi tan trận PSG thắng Inter Miami 4-0 ở vòng 1/8, tiền đạo CLB Pháp Ousmane Dembele cũng tìm gặp Messi để xin trọn bộ đồ thi đấu, gồm áo, quần và giày. Được đàn anh đồng ý, Dembele lập tức xin chụp ảnh cùng siêu sao Argentina và các "chiến lợi phẩm", rồi khoe trên mạng xã hội cùng thông điệp: "Thật tuyệt khi gặp lại anh Leo, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử".

Hình ảnh được Ousmane Dembele chia sẻ trên trang cá nhân sau trận PSG - Inter Miami ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025.

Cuối tháng 9/2023, lúc Messi mới sang Mỹ thi đấu khoảng hai tháng, kênh truyền hình ESPN từng thống kê rằng sau 9 lần đổi áo đấu khi ấy, Messi đã trao "long bào" của anh cho 12 cầu thủ, trong đó có tới 8 đồng hương.

Vào tháng 2/2025, sau trận đấu tại CONCACAF Champions Cup, trọng tài người Mexico Marco Antonio Ortiz Nara cũng hỏi xin áo của Messi. Siêu sao 38 tuổi từng ghi bàn chính thức đầu tiên của năm 2025 trong trận đấu đó dưới tiết trời giá buốt. Nên để tránh tranh cãi không đáng có, ông Nara đã nhận món quà trong phòng thay đồ sau trận.

John McCarthy từng khoác áo Los Angeles FC và vào năm 2023 là thủ môn đầu tiên ở MLS đổi được áo đấu với Messi. Bấy giờ, anh lúng túng và ngượng ngùng khi không có áo đáp lễ vì vừa trót đổi áo của bản thân cho thủ môn Inter Miami Drake Callender.

Sau trận, McCarthy đã dùng vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi để ngỏ lời khi Messi đang tiến về phía đường hầm. "Tôi chỉ nói 'À, Messi. Làm ơn cho tôi xin áo nhé?'. Tôi cảm thấy hơi ngại vì anh ấy nhìn tôi kiểu: 'Thế áo của cậu đâu?'. Chắc tôi may mắn, vì đội tôi không có nhiều cầu thủ Argentina tranh giành", McCarthy kể lại.

Thiago Almada, thành viên từng cùng Messi lên ngôi World Cup 2022 và hiện chơi cho Atletico Madrid ở Tây Ban Nha, lại không "dám" xin áo đấu đàn anh lúc lên tuyển. Anh chỉ tranh thủ làm điều này khi còn khoác áo Atlanta United ở MLS, trong trận thua Miami 0-4 ở Leagues Cup 2023, lúc Messi vừa gia nhập MLS được ít ngày.

Almada tiếp cận siêu sao sinh năm 1987 ngay trong hiệp hai khi Messi ra nghỉ. "Cầm được chiếc áo, tôi thấy nó thơm phức mùi nước hoa", Almada từng hồi tưởng. "Ở tuyển Argentina, tôi chẳng bao giờ dám hỏi xin hay làm phiền anh ấy, nên tôi rất hạnh phúc khi có được chiếc áo này".

Messi đổi áo với Almada Messi đổi áo với Almada.

Cũng trận đó, một đoạn video thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ghi lại cảnh tiền vệ Santiago Sosa cũng của Atlanta lủi thủi hỏi xin áo, khi Messi đã... cởi trần, vì anh đã cho Almada trước đó. Thước phim cho thấy một thực tế phũ phàng: nỗi thất vọng khi hụt áo Messi cũng mãnh liệt chẳng kém gì niềm vui khi có được nó.

Không nản lòng, Sosa tìm ra cách khác. "Các cầu thủ thường mặc hai chiếc áo mỗi trận", tiền vệ này kể trên ESPN. "Tôi đã đưa áo của mình cho Leo và anh ấy gửi lại chiếc áo đã mặc ở hiệp một. Cuộc trao đổi diễn ra trong phòng thay đồ của Atlanta. Một nhân viên an ninh được Sosa phái đi làm "người vận chuyển", lặng lẽ mang đến một chiếc túi chứa chiếc áo hồng phấn in số 10 cùng tên Messi. Sosa lập tức xác nhận hàng thật, vì áo "vẫn còn đẫm mồ hôi".

Almada và Sosa đều gửi áo đấu Messi về quê nhà Argentina để gia đình cất giữ với chỉ thị nghiêm ngặt: tuyệt đối không được giặt, và phải giấu kỹ khỏi những ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội, việc giữ kín một tin tức như vậy là điều không thể.

Được sự đồng ý của con trai, cha của Sosa thậm chí đã tổ chức một buổi "triển lãm" nho nhỏ cho các vị khách quý. Sau bữa tiệc nướng ngoài vườn, khách mời được dẫn vào chiêm ngưỡng chiếc áo và chụp ảnh lưu niệm. Đó là sự ngưỡng vọng dành cho người được coi là hơn cả anh hùng dân tộc tại Argentina.

Santiago Sosa đi theo để xin Messi áo đấu Santiago Sosa đi theo để xin Messi áo đấu.

"Rất nhiều người mừng cho tôi", Julian Carranza của CLB Philadelphia Union chia sẻ sau khi đổi áo với Messi ở bán kết Leagues Cup 2023. "Họ nhắn tin xin ảnh chiếc áo suốt, và thật may là tôi có thể gửi cho họ xem".

Việc cất giữ áo Messi cẩn thận là điều hoàn toàn hợp lý. Dù giá trị tinh thần là vô giá, trên thị trường, những chiếc áo này có giá cực kỳ đắt đỏ. Đầu năm 2023, một người đã chi hơn 46.500 USD cho chiếc áo Messi mặc tại PSG. Năm 2022, chiếc áo anh mặc trong trận El Clasico 2017 còn được bán với giá gần 0,5 triệu USD.

"Được đối đầu với Leo là kỷ niệm sẽ theo tôi suốt đời. Có được chiếc áo này không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn của cả gia đình. Nó giống như một chiếc cúp vậy", Sosa kết luận.

Hoàng Thông (theo Fox Sports & ESPN)