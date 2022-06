Khen thưởng tập thể, người dân tham gia bắt Triệu Quân Sự

Thanh HóaChủ tịch UBND tỉnh tặng phần thưởng và bằng khen cho người dân và công an xã Yên Dương sau cuộc vây bắt kẻ ba lần 'vượt ngục' Triệu Quân Sự.

Quyết định khen thưởng được Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn ký ngày 3/6, ngoài bằng khen trao cho nhân dân và cán bộ xã Yên Dương, lãnh đạo tỉnh thưởng 30 triệu đồng cho công an xã do "có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm nguy hiểm", góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng dẫn giải Triệu Quân Sự trong chiều 1/6 tại trụ sở UBND huyện Hà Trung. Ảnh: Lê Hoàng

Cùng ngày bắt được Sự, hôm 1/6, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ công tác Công an xã Yên Dương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá, việc nhanh chóng phát hiện, bắt Triệu Quân Sự có sự tham gia của nhiều lực lượng như công an, dân quân tự vệ và nhất là vai trò cảnh giác cao độ của người dân.

Ngày 31/5, Sự, 31 tuổi, đang thụ án tù chung thân, đã trốn khỏi trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Khoảng 14h30, phát hiện kẻ ba lần "vượt ngục" lảng vảng ở thôn Yên Xá, gần 10 người dân, dân quân cùng công an viên xã Yên Dương tiếp cận, khép vòng vây từ các hướng.

Sự đang đi bộ gần cổng chợ Vừng đã bị người dân và lực lượng chức năng áp sát, dồn vào một căn nhà trước cổng chợ và khống chế.

Sự từng là quân nhân Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên nhưng thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự vượt ngục.

Bị bắt vào năm 2016 và nhận thêm 6 năm tù, chiều 3/6/2020, Sự lại trèo qua vọng gác trại giam, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau 15 ngày, phạm nhân này bị đưa trở lại trại giam.

