Khen thưởng nhiều cá nhân tìm kiếm nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Phú ThọUBND xã Đạo Trù quyết định khen thưởng hai tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong tìm kiếm cứu nạn nam sinh mất tích tại rừng núi Tam Đảo.

Hai tập thể được khen thưởng gồm cán bộ, nhân dân thôn Đồng Quạ và thôn Vĩnh Ninh. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạo Trù cũng đề xuất cấp trên khen thưởng thêm các tập thể trực tiếp tham gia chỉ huy, phối hợp tìm kiếm.

Trong 20 cá nhân được khen thưởng có nhiều người thuộc lực lượng nòng cốt tìm kiếm như ông Lưu Xuân Năm (Phó chủ tịch UBND xã), thượng tá Phan Văn Thực (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã), ông Nguyễn Thanh Long (Phó Trưởng Công an xã), ông Đỗ Văn Dũng (Phó trạm trưởng Kiểm lâm), cùng các cán bộ, chiến sĩ, kiểm lâm viên và người dân địa phương tham gia hỗ trợ.

Ngoài lực lượng chính quy, một số tình nguyện viên cũng được khen thưởng, trong đó có ông Phạm Trung Dũng, ông Nguyễn Thế Tài, bà Cù Thị Trang (nhóm S Trek Việt Nam) và ông Vũ Hoàng Nam (Tam Đảo Trekking).

Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể tham gia cứu hộ nam sinh. Ảnh: Thanh Loan

Chính quyền xã Đạo Trù tiếp tục rà soát danh sách khen thưởng, đặc biệt với các đội nhóm tình nguyện, đồng thời đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng đối với cá nhân, tập thể.

Trước đó chiều 19/4, nam sinh Tuấn Anh đi leo núi tại khu vực rừng Tam Đảo cùng nhóm bạn nhưng không quay trở lại và mất liên lạc. Khoảng 18h cùng ngày, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Ngay trong đêm, trung tâm chỉ huy được thiết lập tại chân núi, huy động hàng trăm người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân tham gia tìm kiếm. Thông tin nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút nhiều nhóm trekking, chạy địa hình từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tham gia xuyên đêm.

Theo thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng quân sự xã, riêng lực lượng quân sự đã huy động khoảng 10 người trong ban chỉ huy, 96 dân quân và hơn 100 người phối hợp. Từ trung tâm chỉ huy, 8 tổ tìm kiếm (gồm cả những người tình nguyện) được thành lập, phân chia khu vực, triển khai phương án tìm theo hình thức cuốn chiếu và liên tục báo cáo qua bộ đàm để tránh chồng chéo.

"Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần của các nhóm trekking, vận động viên leo núi. Ngay khi có thông tin, nhiều người từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ... đã chủ động liên hệ xin tham gia và đi xuyên đêm để hỗ trợ", thượng tá Thực nói.

Không chỉ trực tiếp tham gia tìm kiếm, người dân địa phương còn hỗ trợ hậu cần, mang nước uống, lương thực tiếp tế tại chân núi. Một số nhóm tình nguyện sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, trong khi công an triển khai thêm thiết bị hỗ trợ để rà soát trong điều kiện địa hình phức tạp.

Đến sáng 20/4, nam sinh được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng an toàn, khép lại chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều giờ.

Gia Chính