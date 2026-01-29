Khen thưởng nam sinh hỗ trợ phi công sau vụ rơi máy bay ở Đăk Lăk

Đăk LăkNguyễn Thành Khang, lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Hiệp) được địa phương khen thưởng do kịp thời hỗ trợ trung úy phi công nhảy dù sau vụ máy bay rơi.

Chiều 28/1, đại diện UBND phường Hòa Hiệp (tỉnh Phú Yên cũ) cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường đã trao giấy khen và phần thưởng cho em Khang tại trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Theo nhà trường và địa phương, Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi phi công này nhảy dù tiếp đất trong sự cố máy bay huấn luyện Yak-130.

Trước đó, sáng cùng ngày, trung úy Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài huấn luyện theo kế hoạch. Sau gần 20 phút bay, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc.

Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng vì hỗ trợ kịp thời cho phi công nhảy dù. Ảnh: Nguyệt Nhi

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không khắc phục được sự cố, buộc phải điều khiển máy bay hướng về khu vực núi Hòn Vinh (phường Đông Hòa) để tránh khu dân cư. Khi xác định vị trí phù hợp, trung úy Trung bật dù thoát hiểm và rơi xuống khu vực phường Hòa Hiệp.

Thời điểm đó, Khang đang ở nhà trông em thì nghe tiếng máy bay rất lớn, sau đó là một tiếng động mạnh phía sau nhà. Chạy ra kiểm tra, nam sinh phát hiện phi công bị thương vùng mặt, ngồi gần gốc cây, bên cạnh là chiếc dù.

Khang đã dìu trung úy Trung vào nhà, lấy gối cho nằm nghỉ và hỗ trợ ban đầu. Ít phút sau, lực lượng quân đội đến hiện trường, đưa phi công vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị. Hiện sức khỏe trung úy Đinh Thành Trung đã ổn định.

Chính quyền địa phương đánh giá hành động của em Khang là nhanh trí, nhân văn, góp phần hỗ trợ kịp thời phi công gặp nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Bùi Toàn