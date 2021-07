Khẩu trang thương hiệu Việt vào thị trường Nhật

Khẩu trang y tế 4 lớp của Dr. Seven đạt kiểm định, chứng nhận của đơn vị như TÜV SÜD, eurofin, CE, FDA; xuất khẩu sang thị trường Nhật.

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu 257,4 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại.

Theo bà Hà Khiết Trân, đại diện Dr. Seven, nhu cầu khẩu trang có xu hướng giảm so với năm ngoái. Ở thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp xuất khẩu cũng giảm dần, phần lớn là những doanh nghiệp xác định đi đường dài trong lĩnh vực cung cấp đồ bảo hộ y tế. Tuy vậy, sức ép cạnh tranh không vì thế mà giảm đi với các nhà xuất khẩu.

Dr. Seven hiện cung cấp khẩu trang cho các bệnh viện trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu... Thương hiệu Việt này đạt chứng nhận CE cho tiêu chuẩn châu Âu, FDA của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ; đạt cấp độ cao nhất trong 3 cấp độ theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.

Khẩu trang Dr. Seven đạt cấp độ cao nhất trong 3 cấp độ theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ.

Nhật Bản là thị trường yêu cầu chất lượng sản phẩm cao. Xuất khẩu khẩu trang y tế đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng.

"Một trong những lý do đối tác Nhật chọn Dr. Seven là vì sản phẩm của đạt kết quả kiểm nghiệm của TÜV SÜD South Asia. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy khẩu trang y tế của Dr. Seven có hiệu suất lọc hạt (PFE) trên 98%. Khẩu trang Dr. Seven phù hợp với nhu cầu sử dụng trong các công xưởng lớn, đông người của họ", bà Trân nói thêm.

TÜV SÜD South Asia kiểm định và xác nhận, khẩu trang y tế 4 lớp của Dr. Seven đạt cấp độ cao nhất trong 3 cấp độ theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ vào tháng 6/2020. Kiểm nghiệm của TUV SUD South Asia vào tháng 9/2020 cho thấy hiệu suất lọc khuẩn (BFE) của loại khẩu trang này còn đạt 99,9%.

Khẩu trang này còn đạt hiệu suất lọc khuẩn (BFE) 99,9% của đơn vị kiểm nghiệm eurofin vào tháng 6/2020. Lớp giấy kháng khuẩn của sản phẩm phù hợp sử dụng trong nhiều môi trường rủi ro lây nhiễm cao.

Quy trình sản xuất khẩu trang tại Dr. Seven.

Kiểm tra quá trình sản xuất kỹ càng

Bà Khiết Trân chia sẻ thêm, xuất khẩu cho Nhật, dù là đơn hàng lớn hay nhỏ, doanh nghiệp phải làm quen với tinh thần làm việc tỉ mỉ, kỹ càng, chỉn chu. Trong quá trình sản xuất cho Nhật, đối tác thường xuyên cử người tới tận xưởng kiểm tra định kỳ, đôi khi kiểm tra đột xuất không báo trước. Doanh nghiệp cảm kích vì đối tác hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện Dr. Seven có hai xưởng sản xuất rộng 7 hecta tọa lạc tại quận 12, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dây chuyền sản xuất trong hai nhà máy có công suất tối đa tới 90 triệu sản phẩm một tháng. Doanh nghiệp chủ động sẵn nguồn nguyên liệu sản xuất mua từ trong nước và nhập từ Hàn Quốc, Ấn Độ nhằm ổn định được giá thành, không để máy trống.

Một xưởng sản xuất khẩu trang của Dr. Seven tại TP HCM.

"Làm việc với Nhật, chúng tôi được yêu cầu khắt khe về chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu sản xuất khẩu trang. Doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài là các đối tác lâu dài, thường nhập đơn hàng lớn. Họ quan tâm đến việc sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, cũng như bảo vệ môi trường" bà Khiết Trân cho biết thêm.

Theo bà Khiết Trân, các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp hiện nay như khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế hay tấm bảo vệ mặt. Các sản phẩm này sau khi được xuất khẩu thường có thể đi thẳng vào các chuỗi bán lẻ lớn, bệnh viện hoặc phân phối trong cộng đồng.

