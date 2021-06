Khẩu trang có khả năng lọc bụi siêu mịn

Khẩu trang Mona Mask với thiết kế 6 lớp có thể lọc bụi siêu mịn, ngăn vi khuẩn theo kết quả trong phòng kiểm nghiệm Nelson Lab, Mỹ.

Khẩu trang cao cấp Mona Mask là sản phẩm do công ty cổ phần Eco Viva Việt Nam sản xuất với thiết kế 6 lớp lọc chuyên dụng. Sản phẩm được kiểm nghiệm tại Nelson Lab của Mỹ vào tháng 1/2021 có khả năng lọc trên 99% các hạt bụi siêu mịn kích thước 0,3 micromet trong không khí theo tiêu chuẩn khẩu trang bảo hộ 42 CFR 84 của NIOSH - Viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ. Đây là một trong những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đầu tiên đạt được tiêu chuẩn này.

6 lớp lọc của khẩu trang Mona Mask còn có khả năng lọc trên 98% vi khuẩn theo kết quả trong phòng kiểm nghiệm Bureau Veritas Sri Lanka (một chi nhánh của Tập đoàn kiểm định toàn cầu Bureau Veritas Bỉ) vào tháng 1/2021 theo tiêu chuẩn ASTM F2101 và chống giọt bắn ở mức cao nhất level 3 theo tiêu chuẩn ASTM F1862 của Mỹ.

Khẩu trang Mona Mask với thiết kế 6 lớp lọc để ngăn bụi mịn, vi khuẩn.

Đại diện Eco Viva Việt Namcho biết, khả năng lọc bụi siêu mịn của Mona Mask nhờ vào màng lọc công nghệ Nano ePTFE mỏng hơn khoảng 500 lần so với chiều dày sợi tóc con người. Kết cấu sợi nhiều tầng, được phân phối dày đặc giúp ngăn ngừa những bụi siêu nhỏ, vi khuẩn, virus có kích thước được tính theo nanomet.

Hình ảnh phóng to màng lọc công nghệ Nano.

Đại diện Eco Viva Việt Nam chia sẻ thêm, khả năng lọc bụi siêu mịn trong môi trường ô nhiễm không khí của khẩu trang này phù hợp dùng trong các ngành cần bảo vệ sức khỏe lao động, cơ sở y tế, chế biến thực phẩm, dệt may, giao thông vận tải, chế biến gỗ, dược phẩm, điện tử, sản xuất ô tô...

Loại khẩu trang này còn ngăn hơn 99% tia cực tím UVA và UVB theo tiêu chuẩn AATCC 183 của Mỹ. Đây là kết quả kiểm nghiệm của tổ chức độc lập Interek Việt Nam thực hiện vào tháng 1/2021.

Nhà sản xuất còn quan tâm đến trải nghiệm người dùng với nhiều cải tiến đáng kể. Thiết kế khẩu trang 3D tạo không gian rộng ở khoang miệng, giúp thở dễ dàng hơn, hạn chế tối đa khó chịu khi bề mặt khẩu trang chạm vào miệng. Đệm mũi cao cấp mang lại cảm giác thoải mái hơn cho vùng mũi và không làm mờ kính khi đeo.

Nút tai tùy chỉnh có thể thay đổi độ dài của dây đeo tai, giúp khẩu trang có thể phù hợp với nhiều kích thước khuôn mặt khác nhau. Đây là thiết kế mà ít khẩu trang trên thị trường có được.

Khẩu trang Mona Mask được nhà sản xuất chú trọng về thiết kế để người dùng dễ thở, mang lại sự thoải mái.

Theo đại diện Eco Viva Việt Nam, hiện nay tại thị trường quốc tế, một chiếc khẩu trang chống bụi siêu mịn, vi khuẩn hay tiêu chuẩn tương tự có giá khoảng 3-5 USD (75.000-125.000 đồng) một chiếc. Khẩu trang Mona Mask được bán lẻ với giá khuyến mãi 16.000 đồng một chiếc. Thời gian sử dụng 7-10 ngày một chiếc và có khả năng tái sử dụng mà không làm giảm hiệu năng lọc bằng máy giặt, chà nhẹ bằng tay với bột giặt thường, khử trùng bằng cồn 700 độ C hoặc hấp hơi ở nhiệt độ 1.000 độ C. Tính ra một ngày dùng khẩu trang Mona Mask giá chỉ bằng với một ly trà đá.

Khẩu trang Mona Mask với giá khoảng 16.000 đồng một chiếc, một hộp gồm 30 chiếc, có bán trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống hiệu sách Phương Nam trên toàn quốc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, mỗi năm thế giới có 7 triệu người chết do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Ô nhiễm không khí ngoài trời gây ra 4,2 triệu ca tử vong sớm toàn thế giới. Trong đó, có 30% ca tử vong do ung thư phổi liên quan ô nhiễm không khí. Nó cũng được xác định là nguyên nhân gây ra 25% các ca tử vong do đột quỵ não, bệnh lý tim mạch và 43% các ca tử vong do bệnh lý hô hấp.

Loại bụi mịn PM2.5, bụi siêu mịn PM1.0 có trong không khí là những "sát thủ thầm lặng" gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Do có kích thước rất nhỏ nên chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thông qua hệ hô hấp.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến nghị khi ra ngoài đường ở các thành phố ô nhiễm không khí nên chọn đúng loại khẩu trang có thể lọc bụi mịn như sử dụng loại khẩu trang đạt tiêu chuẩn châu Âu hoặc được cơ quan NIOSH (Mỹ) chứng nhận đủ tiêu chuẩn. Nếu dùng đúng cách có thể lọc được 95-99%.

Ngọc An