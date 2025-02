Khát vọng trở thành trinh sát an ninh của chàng thủ khoa ngoại giao

Tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế Học viện Ngoại giao, Lê Văn Nam nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an để theo đuổi khát vọng trở thành cán bộ an ninh đối ngoại.

Hai ngày nữa, chàng cử nhân Lê Văn Nam, 23 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội, sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Những bạn trẻ cùng trang lứa đa phần đều đam mê trở thành cảnh sát, thích những pha đấu võ, truy bắt tội phạm. Song Nam lại thích màn "đấu trí" của lính an ninh, mang đậm chất chủ động phòng ngừa, giữ bình yên cuộc sống trên mặt trận an ninh, tư tưởng.

Có những hôm, Nam hết đọc sách rồi đến xem phim cả ngày không biết chán những bộ phim trinh thám. Ấn tượng mạnh về các nhân vật phản diện, những thuyết âm mưu về phá hoại an ninh quốc gia càng thôi thúc Nam thêm tình yêu với ngành an ninh.

Nam kể do tính nhút nhát, năm 2020 không dám ứng tuyển vào các trường khối công an bởi "sợ trượt" vì điểm đầu vào cao, cạnh tranh khốc liệt. Tạm gác ước mơ, anh chuyển sang thi ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao. Kết quả cũng không ngoài mong đợi khi Nam thi khối A1, đạt 26,25 điểm.

Tháng 7/2024, anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế, IELTS 7.5.

Lê Văn Nam cùng bố chuẩn bị quân tư trang trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Dự

Phân vân sẽ học lên cao học, phấn đấu trở thành giảng viên hoặc ứng tuyển vào ngành công an, cuối cùng Nam kiên định với màu áo công an. Anh viết đơn tình nguyện xin tham gia phục vụ nghĩa vụ công an nhân dân. Với chiều cao 1m72, nặng 62 kg, trình độ cử nhân, Nam vượt qua ba vòng khám tuyển để lên đường nhập ngũ.

Ngày nhận quyết định, chàng cử nhân "mừng rơi nước mắt" dù biết thời gian sắp tới đầy gian khổ và thử thách. Nam hy vọng, hết hai năm nghĩa vụ có thể trở thành một chiến sĩ công an chuyên nghiệp, phục vụ cho Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

"Nhưng em vẫn rất thoải mái dù có thành công hay không. Chắc chắn hai năm tới với em sẽ là những trải nghiệm, rèn luyện không bao giờ quên", Nam chia sẻ.

Ông Lê Văn Lâm, bố Nam, cho hay cả nhà không ai công tác trong ngành công an nhưng ủng hộ quyết định của con. Ông không đặt áp lực với con mà chỉ coi đây là "sự rèn luyện đáng giá". Trước lo ngại không thành công an chuyên nghiệp sẽ phí hoài hai năm và làm đảo lộn cuộc sống, lỡ dở công việc, ông Lâm vẫn lạc quan, nói "không có gì để tiếc hay hối hận".

Tân binh Lê Văn Nam. Ảnh: Phạm Dự

Nằm trong số 10,7% công dân có trình độ đại học lên đường nhập ngũ còn có Hoàng Thị Ngọc Linh, 24 tuổi, quê thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Linh lớn lên trong gia đình có bố từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau đó về làm công chức kho bạc, mẹ là công chức ngành thuế. Hai anh trai Linh đều công tác trong lĩnh vực ngân hàng ở TP HCM.

Được sự định hướng của bố mẹ và anh trai, Linh thi tuyển vào Đại học Tài chính - Marketing, TP HCM. "Lúc đó, em cũng rất phân vân vì thích công an hơn song cả nhà đều mong muốn em làm trong ngành tài chính, ngân hàng bởi phù hợp hơn với con gái. Em đã lựa chọn thi Đại học Tài chính để chiều lòng gia đình", Linh nói.

Suốt bốn năm đại học, Linh từng hơn một lần nhen nhóm suy nghĩ sẽ "bỏ ngang" để ôn luyện, thi tuyển vào công an. Sau khi tốt nghiệp, tháng 3/2023, Linh rời TP HCM về quê nhà Lạng Sơn dù nhiều người can ngăn. Từ lúc này, Linh kiên định hơn với đam mê của mình và quyết đeo đuổi khát vọng nhiều năm ấp ủ. Cô dành trọn thời gian để ôn luyện, thi tuyển vào hệ văn bằng 2 của Học viện An ninh nhân dân.

"Duyên" của Linh với ngành công an một lần nữa gặp trắc trở khi chị không đủ điểm đỗ. Thế nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ, bốn tháng sau, Linh nộp đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Vượt qua ba vòng phỏng vấn để lên đường thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, Linh hy vọng, sau hai năm nghĩa vụ sẽ được ở lại phục vụ trong ngành công an, ở lĩnh vực cảnh sát hình sự.

Nữ tân binh cho hay, đã thần tượng màu xanh cảnh phục từ hồi bé khi thích những pha truy bắt tội phạm trong các bộ phim cảnh sát hình sự. Học cấp 3 rồi đến đại học, Linh tham gia vào các lớp học võ Vovinam ở trường. Nhiều hôm nắng như lửa, duy nhất cô là nữ song vẫn theo đầy đủ các bài tập.

Linh nói, hai năm sắp tới sẽ nhiều vất vả song tự tin những bài quân sự, võ thuật, không làm khó nổi mình. Cô tự hứa với bản thân sẽ trau dồi, rèn luyện không ngừng để trở thành trinh sát hình sự.

"Nếu sau hai năm phải trở về em cũng sẽ trân trọng quãng thời gian sắp tới bởi đây là một bài học quý giá giúp em rèn luyện bản thân", Linh chia sẻ.

Ngày 13/2, Linh - nữ Đảng viên dự bị, sẽ lên đường nhập ngũ.

Tân binh Hoàng Thị Ngọc Linh. Ảnh: NVCC

Theo đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, năm 2025, tỷ lệ công dân có trình độ cử nhân và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tăng cao hơn so với các năm trước. Trong đó công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7%, cao đẳng 7,4%.

Ông đánh giá đây là "số liệu rất đáng mừng", phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được nâng lên. Điều này cũng cho thấy thanh niên hiện nay luôn nhận thức đầy đủ, trách nhiệm với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện, nguồn tuyển nghĩa vụ công an đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao.

Phạm Dự