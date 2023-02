Khát vọng thành trinh sát hình sự của chàng kỹ sư tự động hoá

Hà Đức Mạnh, 24 tuổi, bỏ dở công việc kỹ sư công nghệ tự động hóa để lên đường nhập ngũ công an, theo đuổi khát vọng trở thành trinh sát hình sự.

Sáng nay, chàng thanh niên 24 tuổi, quê thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lên đường thực hiện nghĩa vụ công an. "Con giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", bố mẹ Mạnh dặn dò trước giờ con trai xa nhà.

Từ nhỏ thần tượng của Mạnh là người bác ruột - cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Hồi học cấp một, anh đã say đắm bộ cảnh phục màu xanh. Mỗi lần đội "trộm" chiếc mũ công an màu xanh của bác, Mạnh lại tưởng tượng ra hình ảnh tương lai của mình.

Có những hôm, anh "ngồi xem cả ngày không biết chán" những màn truy bắt tội phạm. Ấn tượng về các nhân vật phản diện trong phim về cảnh sát hình sự, Mạnh luôn mong ước thành "cảnh sát chìm".

Bạn bè đồng trang lứa thích chơi game, đá bóng, thả diều, Mạnh lại có niềm vui với võ thuật. Anh từng theo học môn phái võ cổ truyền Bình Định Gia, tất cả vì đam mê thành cảnh sát hình sự.

Tuy vậy, năm 2017 Mạnh thi đại học nhưng các trường khối công an nhân dân chỉ có Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh khối A. Bởi thế, anh đành gác bỏ ước mơ, chuyển sang học Đại học công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành kỹ sư công nghệ điều khiển tự động hoá.

Cuối năm 2019, Mạnh về quê Phú Thọ và làm kỹ cho cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với mức lương 12 triệu đồng một tháng. Được đồng nghiệp, cấp trên nhận xét là "tay nghề khá", nhiều cơ hội phát triển nhưng giữa năm 2022, khi nhận được giấy gọi sơ tuyển nghĩa vụ công an, Mạnh có cơ hội "chạm tay" đến mơ ước nên lập tức tham gia.

Vượt qua vòng sơ tuyển, ngày nhận quyết định lên đường nhập ngũ, chàng kỹ sư "mừng rơi nước mắt" dù biết thời gian sắp tới đầy gian khổ, thử thách.

Mạnh mong hết thời gian nghĩa vụ có thể trở thành một chiến sĩ công an chuyên nghiệp, phục vụ cho ngành cảnh sát điều tra tội phạm. Trước lo ngại không thành công an chuyên nghiệp sẽ phí hoài hai năm và làm đảo lộn cuộc sống, lỡ dở mọi công việc, Mạnh vẫn lạc quan.

"Đừng nói hai năm mà chỉ cần một ngày được khoác trên mình bộ quần áo công an, tôi đã rất mãn nguyện. Ước mơ có thành hiện thực hay không còn phải phụ thuộc vào năng lực, trình độ và cả duyên số nữa", Mạnh chia sẻ.

Tân binh công an nhân dân Hà Đức Mạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết công tác tuyển quân năm nay của Bộ Công an có nhiều điểm mới để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và đội ngũ cán bộ Công an nhân dân.

Theo đó, chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, hết hạn nghĩa vụ sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và đi đào tạo văn bằng 2, nghiệp vụ công an tại các trường Công an nhân dân.

Người tốt nghiệp loại trung bình, khi xuất ngũ sẽ được cộng 5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp, đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường Công an nhân dân, sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Tân binh Lê Minh Vương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm nay, Phú Thọ có hơn 300 nam công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 18 người có trình độ đại học, chiếm gần 6%. Mạnh và Lê Minh Vương, 22 tuổi, cử nhân quản trị kinh doanh của Đại học Hùng Vương, Phú Thọ nằm trong số 18 người này.

Từ nhỏ, Vương thích "hoá trang" thành cảnh sát trong các cuộc chơi đánh trận giả. Cậu ao ước khi lớn lên sẽ được khoác lên mình bộ quần áo công an nhưng đến năm học cấp ba, bố mẹ lại định hướng và mong muốn theo nghề kinh doanh. Sau bốn năm theo học quản trị kinh doanh, Vương làm cho một công ty tư nhân.

Tháng 11/2022, khi nhận được giấy gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, Vương loé lên suy nghĩ: "Cuối cùng ngày này cũng đến và sẽ chấp nhận đánh đổi để được phục vụ cho ngành công an". Với chiều cao 1m76, nặng 73 kg, trình độ cử nhân, Vương dễ dàng vượt qua vòng khám tuyển để lên đường nhập ngũ.

Bố đã mất, ở nhà chỉ còn một mình mẹ. Vương biết rõ con đường phía trước sẽ nhiều gian nan, thử thách nhưng "chấp nhận đánh đổi để một lần thoả mãn ước mơ". Sau thời gian nghĩa vụ, anh mong được trở thành chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Từ đầu tháng 2, công an trên cả nước đã triển khai lễ giao nhận quân năm 2023. Hiện số công dân đủ điều kiện tuyển chọn tham gia nghĩa vụ công an trên cả nước đạt hơn 100% chỉ tiêu được giao, trong đó nam 102%, nữ gần 90%.

Người tham gia công an nghĩa vụ được huấn luyện theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an; hưởng quyền lợi theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đặc biệt, ai đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được dự tuyển vào các trường Công an nhân dân trình độ đại học, trung cấp tuyển mới; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hết hạn phục vụ tại ngũ.

Phạm Dự