Khát vọng phát triển kiến trúc bền vững của cựu du học sinh Anh

Anh Nguyễn Phúc Minh (sinh năm 1984) giành Quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Việt Nam nhờ hành trình tạo nên những công trình kiến túc bền vững, tập trung vào tính nguyên bản.

Anh đam mê kiến trúc và những bản vẽ từ ngày nhỏ, sau nhiều lần cùng bố mình, một kỹ sư kết cấu, đến thăm các công trình và gặp gỡ những người bạn là kiến trúc sư. Hình ảnh những nét vẽ ấn tượng cùng câu chuyện nghề từ các chú, các bác đã khơi dậy hứng thú trong cậu bé Phúc Minh ngày ấy.

Anh Nguyễn Phúc Minh giành Quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Việt Nam hạng mục Văn hóa và Sáng tạo. Ảnh: Study UK Alumni Việt Nam

Quán quân hạng mục Văn hóa và Sáng tạo bắt đầu học vẽ từ năm học cấp hai và thi đỗ vào khoa Kiến trúc, Đại học Xây dựng. Với mong muốn học hỏi và phát triển hoàn thiện bản thân, cùng sự ủng hộ của gia đình, anh Minh nắm bắt cơ hội du học Anh với học bổng 50% cho hai năm học A-level của Trường Abbey College. Từ đây, cuộc hành trình khám phá vùng đất sở hữu nền kiến trúc đồ sộ bắt đầu.

Sau khi tốt nghiệp, anh phải đối diện với thử thách chọn trường đại học. Lúc đó, cựu du học sinh Anh phải đọc rất nhiều thông tin, kiểm tra kỹ càng xếp hạng của các trường để chọn ra 5 điểm đến phù hợp với mong muốn của bản thân. Cuối cùng, anh lựa chọn Đại học Bath làm nguyện vọng một bởi trường có chương trình đặc biệt, khác với những nơi anh từng tham khảo.

Theo Phúc Minh, điểm độc đáo trong chương trình giáo dục của Đại học Bath là người học có cơ hội "thực chiến" ngay trong lúc còn ngồi ghế nhà trường. Cứ mỗi 6 tháng cuối của năm học thứ hai và ba, sinh viên đều chủ động đi tìm việc để thực tập. Điều này tạo áp lực một cách tích cực giúp người học tập trung học tập hơn để có kết quả tốt, làm đẹp CV.

Ngoài ra, nam sinh năm ấy ấn tượng với phương pháp giảng dạy chú trọng tính thực tiễn. Thay vì chỉ làm đồ án cá nhân, sinh viên kiến trúc hợp tác với bạn bè từ các ngành khác để tăng khả năng va chạm thực tế, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thực tập. Hệ thống giáo dục chất lượng của Đại học Bath đã giúp anh định hình tư duy thiết kế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Tôi đã có 10 năm tuyệt vời, học tập, làm việc tại Anh và thay đổi bản thân", anh phát biểu tại Lễ trao giải Giải thưởng Study UK Alumni 2023-2024.

Anh Nguyễn Phúc Minh (giữa) phát biểu tại Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ nền tảng kiến thức vững chắc được trang bị trong suốt quá trình học tập, Phúc Minh có cơ hội gia nhập Foster + Partners, một trong những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới từ năm ba đại học.

Quá trình làm việc tại đây mang đến cho du học sinh Anh nhiều "trải nghiệm quý giá". Trong thời gian đó, anh tham gia vào rất nhiều dự án quy mô lớn với mạng lưới chuyên gia toàn cầu nhằm tạo ra những công trình tinh xảo. Môi trường làm việc chuyên nghiệp đã giúp chàng kiến trúc sư trẻ nhận ra tầm quan trọng của hợp tác chuyên môn trong việc tạo ra những công trình kiến trúc có giá trị.

Sau gần 10 năm gắn bó tại Foster + Partners, Phúc Minh đã tham gia thực hiện các công trình lớn như Nhà hát Thăng Long; Quy hoạch tổng thể Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM); Trung tâm văn hóa St. Petersburg New Holland (Nga); Sân bay quốc tế Queen Alia (Jordan); Platinum Park Complex (Kuala Lumpur, Malaysia)... Sau đó, anh đã trở thành thành viên của Hiệp hội Kiến trúc Hoàng gia Anh.

Hơn hết, khi làm việc tại đây, anh được tiếp cận xu hướng kiến trúc bền vững từ sớm. Không chỉ gói gọn trong những ứng dụng giúp tiết kiệm năng lượng, kiến trúc bền vững là sự quan tâm sâu sắc đến những tác động công trình có thể tạo ra với con người và môi trường sống xung quanh, đề cao tính nhân văn, trách nhiệm lên hàng đầu.

Hiểu được những tác động tích cực lối thiết kế này mang lại, Quán quân giải thưởng Study UK Alumni 2023-2024 đã ứng dụng tối đa vào các thiết kế của mình tại Anh và Việt Nam, nhằm tạo ra những "di sản" có giá trị cho cộng đồng.

Năm 2012, kiến trúc sư sinh năm 1984 quyết định thành lập công ty riêng MPN + Partners cùng những người bạn. Ban đầu, gia đình rất lo lắng với quyết định của anh do nghề này có nhiều vất vả, khó phát triển. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm, bài học hay từ quá trình làm việc tại Anh, Phúc Minh cùng cộng sự đã giúp công ty đã gặt hái được những thành tựu đáng nhớ.

"Những ngày đầu thật khó khăn. Lúc đó, tôi liên tục đi gặp khách hàng nói chuyện, giới thiệu về những kinh nghiệm của mình cũng như đồng đội và dần cũng được tin tưởng. Tôi rất biết ơn những khách hàng đầu tiên vì họ đã chấp nhận rủi ro khi chọn một đội ngũ còn khá trẻ", anh Minh nói.

Anh Minh (giữa) chia sẻ tại Zak World Facades Event, chuỗi hội nghị quốc tế về thiết kế và kỹ thuật mặt dựng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nỗ lực theo đuổi tôn chỉ kiến trúc bền vững, MPN + Partners gặt hái "quả ngọt" đầu tiên. Dựa trên nỗ lực phát triển dự án xanh, đơn vị đã tạo ra một công trình bền vững mang tính sáng tạo bằng phương pháp tiếp cận không có khí thải carbon, giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và duy trì bảo tàng. Đây là điều rất cần thiết cho môi trường ô nhiễm trầm trọng tại New Delhi (Ấn Độ). Dự án này giúp công ty được vinh danh ở vị trí thứ ba trong cuộc thi Global Design & Architectural Competition do Bộ Quốc phòng nước này tổ chức vào năm 2016.

"Lúc ấy, tôi cảm thấy rất tự hào khi mang hình ảnh Việt Nam tiếp cận thế giới", cựu du học sinh Anh nhấn mạnh.

Sau đó, MPN + Partners tiếp tục đạt giải Nhì tại DomestiCity - Design Competition for an Affordable Atlanta, cuộc thi thiết kế quy hoạch không gian cộng đồng bền vững tại thành phố Atlanta vào năm 2018. Giải thưởng đã trở thành động lực to lớn, củng cố niềm tin của các anh em vào mục tiêu phát triển của công ty.

Năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh do MPN + Partners thiết kế đã tạo nên tiếng vang lớn cho nền kiến trúc Việt Nam. Lối kiến trúc xanh thông minh hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị và phục hồi của bệnh nhân. Dự án được đề cử tại Đại hội Kiến trúc thế giới năm 2022 cho hai hạng mục. Ngoài ra, công trình còn được Hội đồng ENR (Mỹ) trao giải Nhì cho giải thưởng Công trình thiết kế tốt nhất toàn cầu năm 2021.

Quán quân Giải thưởng Study UK Alumni 2023-24 hạng mục Văn hóa và Sáng tạo chia sẻ, anh luôn hy vọng có thể phát triển các công trình kiến trúc ở Việt Nam, tìm ra giải pháp cho chủ đầu tư và cộng đồng, môi trường. Trong thời gian tới, Phúc Minh và đồng đội sẽ tiếp tục nỗ lực đưa khái niệm NetZero vào các dự án ở Việt Nam.

"Đây sẽ là thử thách vô cùng lớn trong giai đoạn tới nhưng nếu làm được, điều này sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho cả chất lượng sống của cộng đồng lẫn sự phát triển chung cho nền kiến trúc Việt Nam", anh khẳng định.

Nhật Lệ