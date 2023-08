Khảo sát về các nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông

Độc giả có thể nêu quan điểm về hạn chế tốc độ, phạt tái phạm nồng độ cồn, sự an toàn của trẻ em khi tham gia giao thông.

Theo báo cáo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia trong ba năm 2019-2021, có hơn 70% nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông tại Việt Nam liên quan tới nhân tố con người. Trong số đó có một số yếu tố nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông hoặc gây hậu quả lớn như sử dụng rượu bia khi lái xe; vi phạm quy định tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên moto, xe máy; không thắt dây an toàn trên ôtô hoặc chưa có ghế, thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ôtô.

Nhằm tìm hiểu mức quan tâm của độc giả về các yếu tố nguy cơ cao khi tham gia giao thông và đưa ra giải pháp, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) thực hiện khảo sát trên Vnexpress. Khảo sát nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường quản lý các yếu tố rủi ro có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông và hậu quả lớn nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam".

Độc giả có thể tham gia ý kiến dưới đây:

Tốc độ

Vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây va chạm giao thông tại nhiều quốc gia. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2015 cho thấy, nếu giảm tốc độ 5% thì sẽ giảm số va chạm giao thông nghiêm trọng tới 30%. Phần lớn những người bị xe cơ giới đâm ở tốc độ thấp hơn 30 km/h đều sống sót (có 90% cơ hội sống sót).

Lái xe uống rượu bia

So với những người không uống rượu bia, tài xế có nồng độ cồn 0,8 mg/ml (mức hợp pháp ở rất nhiều nước) gặp rủi ro cao hơn 2,7 lần. Khi nồng độ cồn ở mức 1,5 mg/ml, tỷ lệ va chạm cao hơn tới 22 lần, tỷ lệ thiệt mạng tăng lên 200 lần.

Ở Anh, lái xe có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép có thể bị lưu vào hồ sơ tội phạm, tịch thu bằng lái, phạt tiền không giới hạn hoặc ngồi tù kể cả khi chưa gây hậu quả. Tại Singapore, lái xe có thể ngồi tù một năm nếu vi phạm lần đầu và có thể ngồi tù tới hai năm nếu tái phạm.

Mũ bảo hiểm

Dữ liệu từ Tổ chức Y tế thế giới cho thấy có tới 25% nạn nhân xe máy nhập viện có chấn thương ở đầu và não. Những người không đội mũ bảo hiểm sẽ có rủi ro gặp chấn thương nặng và tử vong cao gấp ba lần so với người có đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Việt Nam hiện chưa có quy định xử phạt người lớn nếu chở trẻ em dưới 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm trên xe máy.

Thắt dây an toàn trên ôtô

Thống kê của WHO, thắt dây an toàn là một giải pháp góp phần giảm 40-65% khả năng bị chấn thương nghiêm trọng cho người lái xe, giảm 50% nguy cơ tử vong cho người ngồi ghế trước. Biện pháp này còn giảm 45% nguy cơ bị thương nghiêm trọng và giảm 75% nguy cơ tử vong và bị thương cho người ở ghế sau.

Tại Việt Nam chưa có quy định tất cả người ngồi trên ôtô phải thắt dây an toàn.

Thiết bị an toàn cho trẻ khi đi ôtô

Dây an toàn trên ôtô có tác dụng giảm tới 70% các chấn thương nghiêm trọng và giảm 40% khả năng tử vong với hành khách trên xe. Tuy nhiên do cơ thể trẻ em chưa phát triển toàn diện về thể chất (kích thước và trọng lượng), nếu dùng dây an toàn của người lớn sẽ không phát huy tác dụng khi trẻ chưa đạt chiều cao 150 cm. Bởi vậy, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô là cần thiết. Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô bao gồm: ghế trẻ em sơ sinh (dưới 2 tuổi, dạng nôi, đặt hướng về phía sau xe ô tô); ghế trẻ em nhỏ (thông thường cho trẻ từ 2-6 tuổi hoặc hơn); và các loại đệm nâng (cho trẻ từ 6-12 tuổi).

Theo WHO, trẻ nhỏ ngồi hàng ghế phía sau và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi và chiều cao có thể giảm tới 60% nguy cơ thương tích và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông.

Minh Tú