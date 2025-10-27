Bạn mong muốn hệ thống pháp luật của đất nước được hoàn thiện như thế nào trong thời gian tới? *

(có thể chọn nhiều phương án)

Vui lòng chọn

Đầy đủ (Quy định pháp luật bao quát đủ các lĩnh vực)

Thống nhất, đồng bộ (Quy định pháp luật không bị mâu thuẫn, chồng chéo)

Hợp lý, phù hợp với thực tiễn cuộc sống (Quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn)

Kịp thời (Quy định pháp luật phải được ban hành ngay để kịp thời điều chỉnh các quan hệ mới phát sinh hoặc thay đổi)

Khả thi (Quy định pháp luật phải phù hợp khả năng thực thi trên thực tế của người dân)

Công khai, minh bạch (Quy định pháp luật phải được công bố trên các phương tiện truyền thông; đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và thuận tiện cho việc tra cứu)