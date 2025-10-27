Với mục đích xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, Báo VnExpress kết hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bảng câu hỏi khảo sát ý kiến người dân. Các phản hồi sẽ được dùng để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.

Trong 5 năm gần đây, Bạn từng gặp tình huống và phải tìm hiểu văn bản pháp luật nào chưa? *
Nếu đã tìm hiểu, Bạn vui lòng cho biết văn bản đó thuộc lĩnh vực nào? *
(có thể chọn nhiều phương án)
Bạn tìm hiểu quy định pháp luật qua những nguồn nào dưới đây? *
(có thể chọn nhiều phương án)
Theo Bạn, việc tìm hiểu quy định pháp luật hiện nay có thuận tiện không? *
Bạn thấy quy định pháp luật mà mình tìm hiểu có phù hợp với thực tiễn đời sống không? *
Nếu Bạn đánh giá “chưa phù hợp” và “hoàn toàn không phù hợp” thì lý do là gì? *
(có thể chọn nhiều phương án)
Bạn mong muốn hệ thống pháp luật của đất nước được hoàn thiện như thế nào trong thời gian tới? *
(có thể chọn nhiều phương án)
BẠN VUI LÒNG CHO BIẾT NHỮNG THÔNG TIN SAU
Tuổi *
Giới tính *
Công việc hiện nay của bạn là gì? *
Nơi cư trú (xã/phường, tỉnh/thành phố)

Tỉnh/Thành phố *
Xã/Phường *
