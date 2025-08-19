Khảo sát 'Gọi tên hạnh phúc' của MB thu hút hàng nghìn người tham gia

Nhân dịp ra mắt thông điệp thương hiệu "MB Priority - Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc", MB triển khai khảo sát cộng đồng "Gọi tên hạnh phúc", thu hút hàng nghìn người tham gia.

Kết quả khảo sát cho thấy 89% khách hàng MB không định nghĩa hạnh phúc bằng giá trị vật chất, mà tìm thấy trong những điều giản dị, gần gũi như bữa cơm sum vầy, sức khỏe, sự sẻ chia trong gia đình hay sự bình an trong tâm hồn. Ngân hàng nhận định đây là minh chứng cho một xu hướng xã hội tích cực, khi ngày càng nhiều người biết trân trọng những khoảnh khắc thường nhật thay vì chỉ chạy theo mục tiêu tài chính.

Đại diện MB cũng cho biết, khảo sát không đơn thuần là một nghiên cứu xã hội mà còn là cuộc đối thoại với khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào tài sản hay lợi nhuận, MB lựa chọn hạnh phúc như một chủ đề nhân văn để làm điểm tựa kết nối, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng đời sống tinh thần bền vững.

MB Priority mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi đặc quyền. Ảnh: MB

"Điều khách hàng tìm kiếm không chỉ là dịch vụ tài chính, mà là một cuộc sống cân bằng. Với MB Priority, chúng tôi muốn trở thành người đồng hành giúp biến hạnh phúc thành trải nghiệm cụ thể trong từng khoảnh khắc", vị đại diện chia sẻ.

Từ giá trị khách hàng hướng tới, MB phát triển dịch vụ Priority với định hướng cá nhân hóa cho từng phân hạng, đi kèm nhiều ưu đãi và trải nghiệm ưu tiên cho hạnh phúc, giá trị sống của người dùng. Nhờ lợi thế hệ sinh thái tài chính toàn diện, dịch vụ này cung cấp trọn gói giải pháp từ thanh toán linh hoạt, đầu tư tối ưu đến bảo vệ tương lai cho cả gia đình.

Điểm nhấn của MB Priority thể hiện ở ba nhóm đặc quyền nổi bật. "Tăng trưởng tài sản" hỗ trợ gia tăng nguồn lực tài chính qua nhiều công cụ khác nhau. Tiêu biểu là chương trình phê duyệt trước hạn mức giúp khách hàng chủ động nguồn vốn, tiết kiệm chi phí vay. Bên cạnh đó là sản phẩm đầu tư bất động sản Priority Land với đặc quyền vay đầu tư cùng ưu đãi miễn phí tất toán trước hạn và Ưu đãi lãi suất Tiền gửi cùng mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với thông thường.

"Chăm sóc ưu tiên" mang đến trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp như quyền sử dụng phòng chờ sân bay, thủ tục check-in nhanh, qua cổng an ninh tiện lợi. Khách hàng còn được phục vụ tại không gian giao dịch riêng biệt, sang trọng, đồng thời tiếp cận chuyên gia tài chính cá nhân và đường dây hỗ trợ riêng 24/7.

Trong khi đó, "Vun đắp Tâm - Thân - Trí" tập trung mang lại sự cân bằng toàn diện giữa thể chất, tinh thần và tri thức. Các ưu đãi trải dài từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, golf, pickleball, concerts đến chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, kết hợp với các dịch vụ tri thức như tư vấn giáo dục, học bổng du học và ngoại ngữ hay quản lý tài chính cho con em.

Chiến dịch "MB Priority - Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc" không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn khẳng định tầm nhìn "Vì hạnh phúc khách hàng" của MB. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm toàn diện, vượt trên khuôn khổ dịch vụ tài chính, kết nối lợi ích vật chất với giá trị tinh thần cho khách hàng.

Minh Ngọc