Với mục đích xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, Báo VnExpress kết hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bảng câu hỏi khảo sát ý kiến doanh nghiệp. Các phản hồi sẽ được dùng để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.