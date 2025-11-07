© Copyright 1997 - VnExpress.net, All rights reserved
® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.
Với mục đích xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, Báo VnExpress kết hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bảng câu hỏi khảo sát ý kiến doanh nghiệp. Các phản hồi sẽ được dùng để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.
* Vui lòng kéo màn hình sang trái để thấy hết phương án.
(Quy định pháp luật bao quát đủ các lĩnh vực)
(Quy định pháp luật không bị mâu thuẫn, chồng chéo)
(Quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn)
(Quy định pháp luật có khả năng điều chỉnh các quan hệ mới phát sinh)
(Quy định pháp luật phải phù hợp khả năng thực thi trên thực tế của người dân)
(Quy định pháp luật phải được công bố trên các phương tiện truyền thông; đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và thuận tiện cho việc tra cứu)
(Quy định pháp luật không bị sửa đổi trong khoảng thời gian quá ngắn sau khi ban hành khiến cho việc cập nhật thông tin pháp luật và tuân thủ gặp nhiều khó khăn)
(Quy định pháp luật rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu)