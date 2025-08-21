Khao khát tìm người cùng nhau sẻ chia

Em là người vui vẻ, chân thành, luôn trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.

Em là một cô gái 35 tuổi, đang đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ với công việc ổn định và một tâm hồn bình yên. Ở ngưỡng cửa này, em tin rằng sự nghiệp và sự độc lập là rất quan trọng, nhưng em cũng khao khát tìm một người để cùng nhau sẻ chia, cùng nhau bước đi trên con đường đời.

Em là người vui vẻ, chân thành, luôn trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Ngoài công việc, em thích khám phá những điều mới mẻ, em thích kết nối với thiên nhiên. Với em, hạnh phúc không nằm ở đâu xa, mà ở chính những điều nhỏ nhặt, thân thuộc mỗi ngày. Em không tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo, chỉ mong tìm thấy một người chân thành, có công việc ổn định lo được cho tổ ấm nhỏ, rõ ràng trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là biết yêu thương gia đình.

Em tin rằng sự tôn trọng và thấu hiểu là nền tảng vững chắc cho một tình yêu bền lâu. Em cũng mong anh chưa từng kết hôn, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn. Em tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có duyên số. Nếu anh cũng tìm kiếm một người như em, hãy gửi một lời chào để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhé. Em luôn tin rằng, ở một nơi nào đó, anh vẫn đang chờ em.

