Tối 15/5, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê được khánh thành tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Công trình là điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890).

Tượng cao 12,5 m, nặng 6 tấn, làm bằng đồng ép thủy lực, đặt trên bệ cao 0,4 m. Tượng quay mặt về hướng bắc, phía trước là ao sen, phía sau có mô hình núi tượng trưng cho phong cảnh quê hương. Tác phẩm được dựng theo nguyên mẫu bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê lần thứ hai vào năm 1961. Đây là món quà Bộ Công an trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Công trình được khởi công năm 2024 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết bức tượng thể hiện lòng biết ơn của toàn thể Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành nhiều tình cảm và chỉ dẫn quý cho lực lượng Công an nhân dân. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành kim chỉ nam trong công tác và rèn luyện.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh bức tượng là biểu tượng sống động, nhắc nhở mỗi người dân luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đất nước ngày càng vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt băng khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê, tối 15/5. Ảnh: Hùng Lê

Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăm quê hương làng Sen. Năm 1957, Người gặp gỡ đồng bào và thăm lại ngôi nhà tranh gắn bó với tuổi thơ. Bốn năm sau, năm 1961, chuyến trở về không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng với nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là dịp để Bác trò chuyện, động viên nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - nơi lưu giữ nhiều hiện vật và kỷ niệm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước khi đến Nghệ An.

Lễ hội Làng Sen là sự kiện văn hóa cấp quốc gia, diễn ra từ ngày 10 đến 19/5, do tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 15/5 với chủ đề "Tượng đài trong muôn triệu trái tim", với nhiều hoạt động phong phú như hội diễn "Tiếng hát Làng Sen", triển lãm ảnh đất nước - con người ASEAN, tuần phim về Bác Hồ, giao lưu đoàn làm phim và giải vô địch vật dân tộc toàn quốc.

Đức Hùng