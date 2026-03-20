Khánh thành trường mầm non 2,2 tỷ đồng ở vùng cao Đà Nẵng

Trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng do Quỹ Hy vọng phối hợp với UNIQLO Việt Nam khởi công từ tháng 8/2025 và hoàn thành giữa tháng 3/2026.
Trước sáp nhập, khu vực này thuộc xã Phước Công, nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của huyện Phước Sơn (cũ). Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Giẻ Triêng.
Điểm trường này trước đây xây dựng từ năm 2013 với 3 phòng học, cơ sở vật chất đã xuống cấp theo thời gian. Tường xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho việc dạy và học; điểm trường không có bếp ăn để tổ chức bán trú.
Quỹ Hy Vọng đã nhiều lần vượt hơn 150 km đường đèo dốc từ trung tâm TP Đà Nẵng lên đây khảo sát và quyết định chọn đầu tư xây dựng lại toàn bộ lớp học, nhà bếp, phòng ở cho giáo viên.
Trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng do Quỹ Hy vọng phối hợp với UNIQLO Việt Nam khởi công từ tháng 8/2025 và hoàn thành giữa tháng 3/2026.
Trước sáp nhập, khu vực này thuộc xã Phước Công, nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của huyện Phước Sơn (cũ). Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Giẻ Triêng.
Điểm trường này trước đây xây dựng từ năm 2013 với 3 phòng học, cơ sở vật chất đã xuống cấp theo thời gian. Tường xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho việc dạy và học; điểm trường không có bếp ăn để tổ chức bán trú.
Quỹ Hy Vọng đã nhiều lần vượt hơn 150 km đường đèo dốc từ trung tâm TP Đà Nẵng lên đây khảo sát và quyết định chọn đầu tư xây dựng lại toàn bộ lớp học, nhà bếp, phòng ở cho giáo viên.
Sáng 19/3, gần 50 học sinh Trường mầm non Phước Công 2 háo hức đến điểm trường mới để dự lễ khánh thành công trình, sau nhiều tháng chờ đợi. Trường mới sẽ giúp các em được đi học gần nhà, có bếp ăn để phục vụ bán trú.
Sáng 19/3, gần 50 học sinh Trường mầm non Phước Công 2 háo hức đến điểm trường mới để dự lễ khánh thành công trình, sau nhiều tháng chờ đợi. Trường mới sẽ giúp các em được đi học gần nhà, có bếp ăn để phục vụ bán trú.
Học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm trường này cũng dành thời gian tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng để làm quà cho các đoàn khách từ miền xuôi lên xã miền núi dự lễ khánh thành.
Học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm trường này cũng dành thời gian tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng để làm quà cho các đoàn khách từ miền xuôi lên xã miền núi dự lễ khánh thành.
Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (đứng giữa), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Hy Vọng, UNIQLO Việt Nam và UBND xã Phước Chánh cắt băng khánh thành công trình.
Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (đứng giữa), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Hy Vọng, UNIQLO Việt Nam và UBND xã Phước Chánh cắt băng khánh thành công trình.
Dịp này, bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy Vọng và ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, đã trao bảng tượng trưng tài trợ dự án cho lãnh đạo xã Phước Chánh và hiệu trưởng Trường mầm non Phước Chánh.
Dịp này, bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy Vọng và ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, đã trao bảng tượng trưng tài trợ dự án cho lãnh đạo xã Phước Chánh và hiệu trưởng Trường mầm non Phước Chánh.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường (thứ 3 bên phải) cùng ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam thực hiện nghi thức kéo vải đỏ biển công trình.
Tri ân các tổ chức, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng thành phố trong dự án xây dựng điểm trường mầm non thôn Phước Công 2, ông Trần Trí Cường cho biết sau quá trình sáp nhập địa phương, Đà Nẵng vẫn còn tồn tại sự chênh lệch phát triển giữa khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc đầu tư vào giáo dục và hạ tầng tại các địa bàn khó khăn là hướng đi thiết thực, góp phần tạo điều kiện để người dân từng bước vươn lên, cải thiện cuộc sống.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường (thứ 3 bên phải) cùng ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam thực hiện nghi thức kéo vải đỏ biển công trình.
Tri ân các tổ chức, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng thành phố trong dự án xây dựng điểm trường mầm non thôn Phước Công 2, ông Trần Trí Cường cho biết sau quá trình sáp nhập địa phương, Đà Nẵng vẫn còn tồn tại sự chênh lệch phát triển giữa khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, việc đầu tư vào giáo dục và hạ tầng tại các địa bàn khó khăn là hướng đi thiết thực, góp phần tạo điều kiện để người dân từng bước vươn lên, cải thiện cuộc sống.
Lãnh đạo thành phố và nhà tài trợ sau đó cùng trồng cây xanh tại khuôn viên điểm trường.
Lãnh đạo thành phố và nhà tài trợ sau đó cùng trồng cây xanh tại khuôn viên điểm trường.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã kiểm tra các lớp học, thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh tại điểm trường.
Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã kiểm tra các lớp học, thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh tại điểm trường.
Nhân dịp này UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 3.000 bộ trang phục cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh.
Nhân dịp này UNIQLO Việt Nam đã trao tặng 3.000 bộ trang phục cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh.
Đoàn thiện nguyện sau đó còn cùng trẻ mầm non vùng cao Phước Chánh trải nghiệm nhảy múa cồng chiêng và múa xoang.
Đoàn thiện nguyện sau đó còn cùng trẻ mầm non vùng cao Phước Chánh trải nghiệm nhảy múa cồng chiêng và múa xoang.
Các em nhỏ trong lớp học mới.
Các em nhỏ trong lớp học mới.
Đoàn thiện nguyện cùng giáo viên, học sinh điểm trường Phước Chánh 2 chụp ảnh lưu niệm.
Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Hy Vọng cùng các đơn vị đồng hành đã xây mới 8 công trình giáo dục tại TP Đà Nẵng, bao gồm trường học, bếp ăn, nhà tắm và nhà công vụ; đồng thời sửa chữa 6 trường, trao thư viện điện tử cho 9 trường và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ y tế cho người dân địa phương, tổng giá trị tài trợ hơn 10 tỷ đồng.
Đoàn thiện nguyện cùng giáo viên, học sinh điểm trường Phước Chánh 2 chụp ảnh lưu niệm.
Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Hy Vọng cùng các đơn vị đồng hành đã xây mới 8 công trình giáo dục tại TP Đà Nẵng, bao gồm trường học, bếp ăn, nhà tắm và nhà công vụ; đồng thời sửa chữa 6 trường, trao thư viện điện tử cho 9 trường và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ y tế cho người dân địa phương, tổng giá trị tài trợ hơn 10 tỷ đồng.
Nguyễn Đông