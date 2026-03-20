Khánh thành trường mầm non 2,2 tỷ đồng ở vùng cao Đà Nẵng

Trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng do Quỹ Hy vọng phối hợp với UNIQLO Việt Nam khởi công từ tháng 8/2025 và hoàn thành giữa tháng 3/2026.

Trước sáp nhập, khu vực này thuộc xã Phước Công, nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của huyện Phước Sơn (cũ). Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc Giẻ Triêng.

Điểm trường này trước đây xây dựng từ năm 2013 với 3 phòng học, cơ sở vật chất đã xuống cấp theo thời gian. Tường xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho việc dạy và học; điểm trường không có bếp ăn để tổ chức bán trú.

Quỹ Hy Vọng đã nhiều lần vượt hơn 150 km đường đèo dốc từ trung tâm TP Đà Nẵng lên đây khảo sát và quyết định chọn đầu tư xây dựng lại toàn bộ lớp học, nhà bếp, phòng ở cho giáo viên.