Khánh thành rạp xiếc và biểu diễn đa năng lớn nhất TP HCM

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ gần 1.400 tỷ đồng, thêm không gian cho hoạt động văn hóa, giải trí ở TP HCM, khánh thành ngày 19/8.

Công trình nằm trên đường Lữ Gia, bên cạnh nhà thi đấu và trường đua Phú Thọ, quận 11 cũ, hoàn thành sau hơn hai năm thi công. Được xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m2 gồm hai tầng hầm, 12 tầng nổi, cao hơn 57 m, đây là rạp xiếc và biểu diễn đa năng có quy mô lớn và hiện đại nhất TP HCM tính đến nay.

Khối rạp xiếc và biểu diễn đa năng được bố trí ở các tầng nổi, phần ngầm dành cho các khu để xe cùng phòng kỹ thuật, đạo cụ, nơi tạo hình nhân vật. Đại diện Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1 - một trong các nhà thầu chính), cho biết hạng mục lớn và quan trọng của dự án là khán phòng chính được thiết kế 2.000 chỗ, gồm một sân khấu tròn di động và một sân khấu hình chữ nhật nối tiếp. Nơi này được tích hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ điện hiện đại, phục vụ các chương trình khác nhau.

Khán phòng chính bên trong rạp xiếc và biểu diễn đa năng, ngày 19/8. Ảnh: Hạ Giang

Công trình cũng có một khán phòng tập luyện 300 chỗ với hai sân khấu hình tròn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như: đu dây, hình thang đôi, thang ba, dây đai trên không, nhào lộn. Ngoài ra, bên trong dự án còn bao gồm thiết kế các khu triển lãm, hội nghị, phòng hậu trường, hóa trang, khu dịch vụ, nơi huấn luyện thú.

Tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết rạp Phú Thọ vừa là nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật vừa là trung tâm đào tạo, giao lưu của văn nghệ sĩ, điểm đến mới cho khán giả trong, ngoài nước. Theo định hướng của TP HCM, công trình sẽ trở thành "sân khấu của những tác phẩm lớn", trung tâm đào tạo nghệ sĩ, điểm giao lưu cộng đồng sáng tạo và điểm nhấn du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội.

Để công trình phát huy hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao sớm hoàn thiện đề án hoạt động, chiến lược thu hút khán giả cũng như xây dựng mô hình quản lý và vận hành.

Vị trí Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là một trong tám công trình văn hóa lớn trong kế hoạch xây mới ở TP HCM. Bảy dự án còn lại gồm: bảo tàng Tôn Đức Thắng, Trung tâm văn hóa thành phố, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Bảo tàng TP HCM, mở rộng Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên và Cung Thiếu nhi thành phố.

Giang Anh