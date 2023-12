Khánh thành quần thể vui chơi, giải trí, mua sắm xuyên đêm

Nhân dịp khai trương, tại Mega Grand World Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động:

- Đại tiệc khai trương La Fiesta Night và công diễn Show diễn thực cảnh The Grand Voyage vào ngày 21/12 với sự góp mặt của ca sĩ Văn Mai Hương và Quán quân Việt Na Idol 2023 Hà An Huy

- Hoạt động Giáng sinh Venice L'amour trong 2 ngày 23 và 24/12

- Lễ hội trải nghiệm văn hoá Nhật Bản Japan Wave 10: Masquerade - Trip to Venice trong 2 ngày 29 và 30/12

- Đại nhạc hội và bắn pháo hoa mừng năm mới The Greatest Show vào ngày 31/12 với sự góp mặt của Diva Hồng Nhung, Mono, Yến Trang