Khánh thành nhà tắm vùng biên giới

Nhà tắm có pin năng lượng mặt trời để đảm bảo máy nóng lạnh hoạt động thường xuyên, nhất là thời tiết ở vùng cao vào mùa mưa thường bị ngắt điện lưới.

Khoảng sân trước nhà tắm được làm mái che thoáng đãng, hàn các khung treo chắc chắn. Việc lựa chọn mái che thoáng nhằm giúp các em phơi phóng áo quần sau khi tắm giặt.

Trước đây, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari phải tắm giặt chung tại khu vệ sinh. Dự án đã xây hai khu nhà tắm riêng cho nam và nữ, mỗi khu 5 phòng kín, có nước nóng, phù hợp khí hậu vùng biên giới cao 1.300 m quanh năm lạnh.