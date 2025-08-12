Khánh thành nhà tắm vùng biên giới

Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) vừa khánh thành Nhà tắm Hy Vọng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari.
Công trình do FPT Nhật Bản và ông Ogawa Takeo, cố Tổng giám đốc FPT Nhật Bản, đóng góp.
Gari là vùng biên giới giáp Lào, cách Đà Nẵng khoảng 170 km, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Từ 1/7, Gari sáp nhập với ba xã Axan, Ch’ơm và Tr’hy thành xã Hùng Sơn.
Nhà tắm có pin năng lượng mặt trời để đảm bảo máy nóng lạnh hoạt động thường xuyên, nhất là thời tiết ở vùng cao vào mùa mưa thường bị ngắt điện lưới.
Khoảng sân trước nhà tắm được làm mái che thoáng đãng, hàn các khung treo chắc chắn. Việc lựa chọn mái che thoáng nhằm giúp các em phơi phóng áo quần sau khi tắm giặt.
Trước đây, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari phải tắm giặt chung tại khu vệ sinh. Dự án đã xây hai khu nhà tắm riêng cho nam và nữ, mỗi khu 5 phòng kín, có nước nóng, phù hợp khí hậu vùng biên giới cao 1.300 m quanh năm lạnh.
Để thêm phần sinh động, các thành viên trong đoàn thiện nguyện của Tập đoàn FPT đã tự tay vẽ trang trí một số điểm tại nhà tắm.
Ra đời từ năm 2017, Quỹ Hy vọng do Báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành, đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các vùng đất khó khăn, trong đó tập trung vào trẻ em và cơ sở hạ tầng giáo dục, nhằm tạo động lực phát triển.
Trong đó, Dự án Nhà tắm thuộc chương trình Ánh sáng học đường là dự án mới được Quỹ Hy vọng cho ra đời năm 2024 nhằm góp phần giảm tình trạng học sinh phải tắm lộ thiên, tắm nước lạnh giữa mùa đông giá rét.
Niềm vui của một học sinh khi đứng trước khu nhà tắm vừa khánh thành. "Từ nay chúng em có nơi tắm kín đáo, có cả nước ấm để không còn bị lạnh nữa", em nói.
Chia sẻ niềm vui cùng các em nhỏ trong dịp khánh thành dự án Nhà tắm, bà Phạm Thị Thanh Hoa, Giám đốc vận hành FPT Nhật Bản, nói với sự chung tay của cộng đồng, trẻ vùng cao, trong đó có học sinh ở Gari sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình, trở thành những công dân có ích góp phần phát triển quê hương.
Nhiều phần quà khác cũng được đại diện Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và FPT Nhật Bản trao tặng cho thầy và trò ở Gari, trong đó có tivi, máy lọc nước, bình nóng lạnh....
Sắc đỏ từ những em nhỏ vừa khoác chiếc áo mới, tạo thêm không khí hân hoan trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Niềm vui của những thành viên đoàn thiện nguyện, khi nhận lại những yêu thương của học sinh ở vùng biên Gari.
Năm ngoái, Dự án Nhà tắm của Quỹ Hy Vọng đã thực hiện thí điểm với ba công trình đầu tiên tại Sơn La, Bắc Kạn và Yên Bái. Năm nay, Quỹ thực hiện tại các tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng.
Nguyễn Đông