Khánh thành nhà máy Tonybed trị giá gần 5 triệu USD

Long AnCông ty TNHH Trường Hưng vừa khánh thành nhà máy Tonybed Long An, tại cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, vào ngày 24/2.

Tại buổi khánh thành, bà Lý Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Công ty TNHH Trường Hưng chia sẻ dù kinh tế khó khăn, công ty vẫn đầu tư vào nhà máy mới với diện tích lớn và công nghệ hiện đại.

"Với gần 30 năm kinh nghiệm, công ty tự tin mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi xem thị trường khó khăn là cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn và cam kết đầu tư để sản xuất những sản phẩm tốt nhất", bà Cẩm Tú nói.

Hình ảnh ban lãnh đạo cắt băng khánh thành nhà máy Tonybed Long An rộng 12.000 m2. Ảnh: Trường Hưng

Tonybed Long An là nhà máy lớn nhất của Công ty TNHH SX Trường Hưng với tổng diện tích 12.000 m2, có khả năng cung cấp đồng thời các sản phẩm chăn, ga, gối nệm. Công suất nhà máy Tonybed Long An cao hơn 40% so với nhà máy cũ tại Bình Chánh.

Với mức đầu tư lên tới gần 5 triệu USD, công ty đã thay thế và bổ sung nhiều máy móc mới, chiếm đến 50%, với đội ngũ 100 nhân công. Nhà máy có dây chuyền sản xuất hiện đại, nhiều máy móc tối ưu như: máy sản xuất lò xo túi tự động 100%, máy cắt CNC, máy chần chăn tự động, có thể sản xuất hơn 100.000 sản phẩm nệm, 60.000 ga, 100.000 gối trong một năm.

Nhờ sự đầu tư mạnh về công nghệ, Tonybed đáp ứng được các yêu cầu phức tạp trong quy trình sản xuất các dòng nệm cao cấp từ nệm Memory Foam, nệm lò xo túi, nệm dầu cọ đến các loại gối foam, gối gòn, ga giường từ vải cotton, vải Tencel và Modal. Sắp tới đây, nhà máy sẽ chế tạo và tích hợp những thành phần tự nhiên như trà xanh và dầu cọ vào sản phẩm, tối ưu độ bền bỉ, an toàn cho sức khỏe người dùng. Sản phẩm của Tonybed cũng đã nhận được nhiều chứng nhận uy tín trong ngành, bao gồm ISO 9001:2008, chứng nhận ISPA của Mỹ và Top 10 thương hiệu quốc gia được bình chọn năm 2023.

Nhà máy Tonybed Long An được đầu tư trang thiết bị hiện đại với công suất sản xuất lớn. Ảnh: Trường Hưng

Thương hiệu chăn ga gối nệm Tonybed ra đời từ năm 1995, có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nệm và sản phẩm nội thất. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và các sản phẩm đa dạng về chất liệu và mẫu mã, đây là một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam trong ngành nệm.

Trong suốt những năm qua, Công ty TNHH Trường Hưng cũng đã có những đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy xuất khẩu ngành công nghiệp chăn ga gối nệm và hiện mở rộng thị trường xuất khẩu đến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia. Trong tương lai, công ty sẽ ưu tiên các sản phẩm xuất khẩu tại các thị trường khó tính như Nhật Bản và Mỹ.

Ban lãnh đạo Tonybed dẫn khách đi tham quan nhà máy. Ảnh: Trường Hưng

Bên cạnh đó, TonyBed nhanh chóng thích nghi và phát triển chiến lược bán hàng trực tuyến. Công ty đã phát triển phương thức bán hàng đa kênh, và có mặt trên mọi nền tảng thương mại điện tử, đồng thời tung ra nhiều sản phẩm phù hợp với thị trường online như nệm văn phòng, nệm tiện ích, gối mềm ôtô, nệm thiền... được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

(Nguồn: Công ty TNHH Trường Hưng)