Khánh thành loạt công trình vệ sinh cho học sinh Quảng Trị

Nhà vệ sinh có hai phân khu nam nữ, với 12 khoang được bàn giao cho Trường THCS số 2 Hưng Trạch, xã Bố Trạch, chiều 13/10.

Công trình vệ sinh phục vụ hơn 450 học sinh, với 12 lớp, thay thế nhà vệ sinh xây dựng hơn 10 năm trước đã hư hỏng.

Quỹ Hy Vọng, Opella Việt Nam, FPT Long Châu và UBND xã Bố Trạch cắt băng khánh thành nhà vệ sinh tại Trường THCS số 2 Hưng Trạch. Ảnh: Đắc Thành

Thầy Trần Thanh Linh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có số lượng học sinh lớn, nhiều lớp nhưng quá trình đầu tư xây dựng không có nhà vệ sinh. Công trình cũ trước đây được một tổ chức tài trợ nhưng xuống cấp, không thể sử dụng.

Công trình mới đã giúp học sinh có chỗ vệ sinh sạch sẽ. Nhà vệ sinh chia phân khu nam - nữ với lối đi riêng, trang bị đầy đủ bệ xí, bồn rửa tay, hệ thống nước cấp - xả, hệ thống tự hủy, các biển bảng hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh và rửa tay đúng cách.

Nhân dịp này, Opella Việt Nam trao tặng sách tô màu lồng ghép các nội dung hướng dẫn giữ gìn vệ sinh, sức khỏe cho các học trò Trường THCS số 2 Hưng Trạch.

Nhà vệ sinh tại Trường THCS số 2 Hưng Trạch đưa vào sử dụng. Ảnh: Đắc Thành

Công trình tại Trường THCS số 2 Hưng Trạch, là một trong 21 công trình vệ sinh, nhà tắm khởi công xây dựng vào tháng 5 (huyện Bố Trạch cũ) và hoàn thiện trong tháng 9 - 10, thuộc dự án Vệ sinh học đường do quỹ Hy vọng triển khai tại Quảng Trị với nguồn tài trợ của Opella Việt Nam, nhãn hàng Enterogermina.

Dự án cũng nhận được sự đồng hành của FPT Long Châu và tư vấn xây dựng, thiết kế từ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam cùng sự chung tay của độc giả báo VnExpress. Tổng kinh phí dự án hơn 4,95 tỷ đồng, trong đó các đơn vị tài trợ chung tay 4,2 tỷ đồng, còn lại do địa phương đối ứng.

Bên cạnh xây dựng các công trình vệ sinh theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án còn thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản vệ sinh chung; hướng dẫn thực hành vệ sinh học đường thông qua các bộ tài liệu dành cho học sinh, giáo viên; tổ chức Ngày hội vệ sinh học đường. Ước tính, 7.500 học sinh, giáo viên được thụ hưởng từ công trình vệ sinh, nhà tắm sạch, đẹp, an toàn của dự án.

Học sinh Trường THCS số 2 Hưng Trạch vệ sinh tay sau khi đi vệ sinh. Ảnh: Đắc Thành

Những công trình vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống nước sạch và các bộ tài liệu thực hành vệ sinh của dự án sau khi được chuyển giao, địa phương có thể nhân rộng, đồng bộ tại các điểm trường khác trong vùng. Từ nhà trường, dự án mong muốn tác động thay đổi thói quen vệ sinh đến gia đình và cộng đồng xung quanh.

Đây là năm thứ 4, Opella Việt Nam đồng hành cùng dự án Vệ sinh học đường, nhằm cải thiện chất lượng sống và xây dựng môi trường học tập tốt đẹp hơn cho các em nhỏ. Tổng cộng 80 công trình vệ sinh đã được đơn vị này tài trợ tại Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Quảng Trị. Dự kiến hết 2025, Quỹ Hy vọng xây mới được 270 công trình vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe cho gần 65.000 học sinh trên cả nước.

Trong quá trình triển khai, Quỹ Hy vọng còn thực hiện đánh giá về kết quả dự án Vệ sinh học đường tại các nơi đã bàn giao. Theo kết quả khảo sát 2024, 94% giáo viên chia sẻ nhà vệ sinh mới giúp giảm số lần đi khám vì tiêu chảy, đau dạ dày của học sinh. 91% giáo viên cho biết nhà vệ sinh mới và những thay đổi về thói quen vệ sinh giúp học sinh thích đến trường hơn. Hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn cùng các tài liệu tập huấn đã trở thành mô hình để địa phương nhân rộng. Ghi nhận từ Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Vân Hồ, Đồng Văn, Mù Cang Chải cũ, tỷ lệ nhà vệ sinh đạt chuẩn tại địa phương tăng 10-19% sau khi dự án được thực hiện.

Đắc Thành