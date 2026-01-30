Khánh thành, khởi công loạt cầu Hy Vọng ở miền Tây

Đồng Tháp7 cây cầu Hy Vọng vừa được khánh thành và khởi công, giúp người dân hai huyện Lai Vung, Tháp Mười thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản dịp Tết.

Trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, hàng trăm người dân xã Hòa Long, huyện Lai Vung gác lại việc đồng áng đến chung vui tại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 437 và 438.

Hai cây cầu mới hoàn thiện có chiều dài hơn 40 m, rộng 4 m, tải trọng 3 tấn. Cầu có kinh phí xây dựng 830 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ 240 triệu đồng cho hai công trình từ nguồn gây quỹ bán hàng của sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic, phần còn lại do địa phương đối ứng.

"Có cầu bê tông, bà con không còn lo trắc trở đường đi, nông sản cũng bớt bị ép giá. Nhịp cầu kiên cố nối đôi bờ là ước mơ bao đời nay của người dân trong vùng", đại diện lãnh đạo xã Hòa Long chia sẻ.

Người dân cùng đại diện Quỹ Hy Vọng, chính quyền địa phương chụp ảnh kỷ niệm tại cầu 386. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cách đó khoảng 60 km, tại huyện Tháp Mười (cũ), cầu Hy Vọng 431 cũng chính thức thông xe, tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới. Công trình nối liền ấp 4 và ấp 6B của xã Trường Xuân, dài 35 m, rộng 3,5 m, tải trọng 5 tấn.

Tại vùng chuyên canh lúa rộng lớn này cây cầu mang ý nghĩa thiết thực trong việc vận chuyển vật tư nông nghiệp và lúa gạo số lượng lớn, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Ông Phan Duy Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân đánh giá công trình không chỉ giúp học sinh đến trường an toàn, hạn chế rủi ro tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 844, mà còn là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng ngày 27/1, Quỹ Hy vọng cũng khánh thành cầu số 368 và khởi công ba cây cầu khác (trong đó có cầu Hy Vọng 442 tại xã Tân Hòa), nâng tổng số công trình được thực hiện trong đợt này lên 7 cầu.

Khởi công Cầu Hy Vọng 442 tại xã Tân Hòa, Đồng Tháp.

Xây cầu là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, hàng trăm cây cầu Hy Vọng đã hiện diện tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp..., thay thế những cây cầu tạm bợ, xuống cấp, góp phần cải thiện hệ thống giao thông và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Nang buoc em den truong

Ten cua ban - Nang buoc em den truong ID chương trình: 195961

Ngọc Tài