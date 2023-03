Khánh thành hệ thống nước RO-Phoenix One DS+ tại An Giang

An GiangBệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lễ khánh thành hệ thống nước RO-Phoenix One DS+ và Hội thảo chuyên đề “Hội chứng Tim mạch - Thận Chuyển hóa” ngày 24/3.