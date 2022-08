Khánh thành hai điểm trường ở cực Tây Tổ quốc

Điện BiênĐiểm trường mầm non và tiểu học Tá Miếu do Quỹ Hy Vọng tài trợ vừa được khánh thành ngày 20/8, đón 70 em học sinh vào năm học mới.

Đây là cụm công trình thuộc Trường Mầm non Sín Thầu và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Sín Thầu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Sau hai tháng thi công, điểm trường mới được đưa vào sử dụng gồm hai phòng học có nhà vệ sinh khép kín dành cho trẻ mầm non, ba phòng học dành cho các em tiểu học, một nhà bếp, một nhà vệ sinh riêng, sân bê tông rộng hơn 680 m2 và khu sân chơi vận động phù hợp với hai cấp học. Tổng công trình trị giá hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ 1,5 tỷ đồng với sự ủng hộ của độc giả VnExpress, người dùng Ví MoMo... còn lại do địa phương đối ứng.

Điểm trường tiểu học Tá Miếu gồm 3 phòng học. Ảnh: Quỳnh Anh.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Mường Nhé cho biết điểm trường Tá Miếu nằm ở xã Sín Thầu - điểm Cực Tây của Tổ quốc, nơi có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược, trọng điểm về an ninh, quốc phòng.

"Việc đầu tư cơ sở vật chất cho điểm trường đã thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng cho con em đồng bào các dân tộc trong khu vực, góp phần giảm bớt khó khăn cho thầy cô, các em học sinh, giáo dục truyền thống yêu nước gìn giữ chủ quyền biên giới quốc gia. Ngoài ra, đó còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các nhà hảo tâm cũng như Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ đối với các em học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn, tri ân đồng bào các dân tộc nơi mảnh đất biên cương này", ông Hưng chia sẻ.

Đại diện Quỹ Hy Vọng (áo xanh), Bí thư Huyện uỷ (áo trắng), Hoa hậu H'Hen Nie (bìa phải) chụp hình lưu niệm với công trình mới. Ảnh: Duy Anh.

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé, đây là ngôi trường có vốn đầu tư lớn, hiện đại, khang trang với đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ dạy và học.

"Công trình điểm trường Tá Miếu không chỉ là biểu tượng đẹp về kiến trúc xây dựng, một điểm nhấn mang đậm nét hiện đại trên vùng quê biên giới, mà còn là biểu tượng đẹp về lòng hảo tâm mà Quỹ Hy Vọng - báo VnExpress và các đơn vị đồng hành dành cho ngành giáo dục huyện Mường Nhé", ông Phạm Thiết Chuỳ - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé chia sẻ. "Một điều chắc chắn rằng, sự đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất như thế sẽ góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường của toàn xã Sín Thầu, nâng cao sự hiếu học, chất lượng dạy và học trên địa bàn, ông Chuỳ nói thêm.

Trong lễ khánh thành điểm trường, nhiều phần quà cũng được gửi đến các em học sinh Tá Miếu. Trong đó, Quỹ Người FPT vì cộng đồng trao tặng hai bộ máy tính, tủ sách, ba lô, đồ dùng học tập, đồ chơi các loại. UNIQLO Việt Nam với sự đồng hành của Hoa hậu H'Hen Nie và nhiếp ảnh gia Tâm Bùi cũng trao hàng nghìn sản phẩm quần áo (tương đương 40 thùng) cho học sinh, thầy cô và người dân sinh sống quanh điểm trường.

Điểm trường có sân chơi dành riêng cho lứa tuổi mầm non và tiểu học, hỗ trợ các em vận động và thư giãn ngoài giờ học, do Sun Group tài trợ. Ảnh: Quỳnh Anh.

Mường Nhé là huyện biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Thành phần dân tộc chung sống tại đây chủ yếu là người Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì, Si La, Hoa, Cống, Kinh. Địa hình huyện nhiều đèo dốc, bị chia cắt nên đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa thường xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất đá khiến nhiều điểm trường bị thiệt hại về cơ sở vật chất.

Dự án điểm trường Tá Miếu, huyện Mường Nhé nằm trong chương trình Ánh sáng học đường, được Quỹ Hy Vọng thực hiện từ năm 2018. Chương trình nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các độc giả báo VnExpress, Quỹ Thiện Tâm (Vingroup), hãng sơn Nippon và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Trước đó, quỹ đã hoàn thành 15 trường học, nhà bán trú, nhà ăn cho thầy cô và học sinh tại Quảng Nam, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang... trong đó có 2 điểm trường ở huyện Mường Nhé, Điện Biên. Năm nay, chương trình Ánh sáng học đường đặt mục tiêu xây thêm 10 ngôi trường mới. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Xem thêm ảnh tại lễ khánh thành điểm trường Tá Miếu

Vy An