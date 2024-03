Khánh thành điểm trường từng bị lũ cuốn trôi

Yên BáiĐiểm trường mầm non Háng Đề Sủa được xây mới sau khi một trận lũ quét cuốn trôi hai lớp học, khiến các em phải đi học nhờ.

Điểm trường Háng Đề Sủa thuộc trường Mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Công trình được khởi công vào tháng 12/2023, gồm 2 phòng học có vệ sinh khép kín gần 140 m2, một nhà bếp 40 m2. Tổng giá trị dự án gần một tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT tài trợ hơn 730 triệu đồng.

Ngôi trường mới được bàn giao đưa vào sử dụng cho 52 em học sinh người Mông và ba giáo viên. Ảnh: Trần Huấn.

Năm ngoái, một trận lũ quét đã cuốn trôi toàn bộ hai lớp học tại điểm trường Háng Đề Sủa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, chính quyền địa phương đã di dời 2 lớp đến học tại nhà cộng đồng của bản từ đó đến nay. Do là nhà lắp ghép được xây dựng tạm để làm nhà sinh hoạt cộng đồng của bản nên diện tích nhỏ hẹp, không phù hợp để các em mầm non học tập và sinh hoạt. Điểm trường cũng chưa có phòng ngủ cho học sinh và nhà bếp nấu ăn cho trẻ.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hy vọng mong rằng với điểm trường khang trang, sạch đẹp, an toàn này, các em học sinh sẽ ngày ngày thích đến trường hơn, thầy cô có thêm niềm vui để dạy các em, đồng thời động viên các phụ huynh gửi con đến trường.

"Đây là món quà của hơn 70.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn FPT thông qua các hoạt động gây quỹ thiện nguyện như giải chạy, chương trình đóng góp một ngày lương. Qua sự đóng góp này, tôi mong sự nghiệp giáo dục của Yên Bái tiếp tục phát triển", ông Phương chia sẻ.

Ông Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (thứ ba từ trái sang) và ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT (áo cam đeo kính) cùng thực hiện nghi lễ khánh thành điểm trường mới. Ảnh: Trần Huấn.

Cũng trong ngày khánh thành, Quỹ Người FPT vì cộng đồng đã trao tặng khu vui chơi ngoài trời và một số trang thiết bị phòng học cho học sinh, giáo viên ở điểm trường Háng Đề Sủa. Dịp này, nhà trường còn tổ chức ngày hội đầu xuân với các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, nhảy sạp và giã bánh dày, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Cô Hoàng Thị Tâm, Hiệu trưởng trường Mầm non Xéo Dì Hồ cho biết đây là lần đầu tiên điểm trường có nhiều hoạt động tưng bừng, không chỉ cho học sinh mà cả phụ huynh và người dân trong bản. "Đó cũng là niềm vui của các cô giáo khi điểm trường được kiên cố hóa, các em được sinh hoạt trong các phòng chức năng đảm bảo môi trường ăn, ngủ, học tập, vui chơi".

Học sinh thích thú với các trò chơi mới được lắp đặt. Ảnh: Vy An.

Điểm trường Háng Đề Sủa là một trong những dự án thuộc chương trình "Ánh sáng học đường" do quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, hơn 30 điểm trường mới với hàng trăm phòng học, phòng bán trú được xây mới tại Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Phước... Bên cạnh đó, 100 nhà vệ sinh khang trang đã được trao đến các em học sinh ở Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Thái Bình.... 70 ngôi trường cũ mốc được thay áo mới, 35 thư viện điện tử đã được trao tặng đến các trường học khó khăn ở 11 tỉnh, thành trên cả nước.

Năm 2024, chương trình "Ánh sáng học đường" đặt mục tiêu xây mới 13 điểm trường, 70 nhà vệ sinh, sơn sửa mới 50 trường học, trao 35 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn. Đồng hành cùng chương trình tại đây.

Vy An