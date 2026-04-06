Khánh thành điểm trường thứ 2 ở xã biên giới Quảng Trị

Sáng 6/4, Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường A Ky (Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch). Điểm trường nằm giữa rừng núi, giáp biên giới Lào không có điện lưới, không sóng điện thoại.

Hồi tháng 1, Quỹ Hy vọng và Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Roàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch). Công trình gồm hai phòng học, hai phòng công vụ, một khu nhà vệ sinh riêng biệt, hệ thống cổng, hàng rào và sân chơi bê tông. Tổng trị giá dự án hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng.