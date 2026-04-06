Khánh thành điểm trường thứ 2 ở xã biên giới Quảng Trị

Sáng 6/4, Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường A Ky (Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch). Điểm trường nằm giữa rừng núi, giáp biên giới Lào không có điện lưới, không sóng điện thoại.
Hồi tháng 1, Quỹ Hy vọng và Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Roàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch). Công trình gồm hai phòng học, hai phòng công vụ, một khu nhà vệ sinh riêng biệt, hệ thống cổng, hàng rào và sân chơi bê tông. Tổng trị giá dự án hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng.
Học sinh điểm trường A Ky trong giờ học ở phòng mới. Lớp học được thiết kế theo quy chuẩn, khang trang, sạch đẹp.
Thầy Nguyễn Quang Trung, giáo viên điểm trường A Ky, cho biết cơ sở rộng rãi, không còn cảnh nóng nực. Trường có khuôn viên với sân rộng rãi, học sinh vui đùa giờ ra chơi. "Điểm trường đưa vào sử dụng, tạo động lực và động viên cho các em học sinh và giáo viên", thầy Trung nói.
Học sinh trong giờ học bài.
Nhà vệ sinh với hai khu nam và nữ được thiết kế thông thoáng.
Tại tỉnh Quảng Trị, giữa tháng 10/2025, Quỹ Hy vọng và đối tác trong mảng chăm sóc sức khỏe cũng bàn giao 21 công trình vệ sinh và nhà tắm mới có hệ thống làm nước nóng.
Buổi lễ học sinh điểm trường A Ky tham gia các tiết mục văn nghệ trong ngày vui có trường mới. Học sinh trong trường cũng thích thú, tập trung theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho bạn.
Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Người FPT vì cộng đồng (Tập đoàn FPT) tặng Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch 2 tivi 55 inch, 2 máy in, 1 máy chiếu, 6 quạt cây, 30 balo, 120 suất quà học sinh, góp phần hỗ trợ thầy và trò trong quá trình dạy và học.
Quỹ Người FPT vì cộng đồng (Tập đoàn FPT) tặng quà cho các em học sinh.
Ra đời từ năm 2017, Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội được Bộ Nội vụ cấp phép, do báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành. Hỗ trợ giáo dục là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ, mang tên Ánh sáng học đường. Đến nay, gần 70 điểm trường được xây mới.
Ông Nguyễn Văn Đại, Phó chủ tịch xã Thượng Trạch (bên trái) cùng đại diện Tập đoàn FPT, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Roòng trồng cây lưu niệm tại điểm trường A Ky.
Ông Đại cho biết, kể từ đây các em học sinh ở điểm trường A Ky được học tập trong ngôi trường vững chãi, rộng rãi, thoáng mát; công trình vệ sinh, sân trường rộng rãi, sạch đẹp. "Thầy, cô giáo được ở, làm việc và sinh hoạt trong các căn phòng thoáng đãng và đẹp đẽ, đầy đủ các điều kiện hơn trong công tác và sinh hoạt. Giáo viên yên tâm bám trường, bám bản, bám lớp, chăm lo giảng dạy, giáo dục cho học sinh ngày càng chất lượng tốt hơn", ông nói.
Đắc Thành