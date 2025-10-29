Khánh thành điểm trường mới cho học sinh Tuyên Quang

Điểm trường Đồng Tậu, Mầm non Lương Thiện được Quỹ Hy Vọng, báo VnExpress và FPT Online tài trợ hơn 720 triệu đồng xây mới đã khánh thành sáng 28/10.

Công trình hoàn thành sau hơn ba tháng thi công, với tổng kinh phí gần 880 triệu đồng. Các hạng mục xây dựng gồm một phòng học rộng 60 m2, có vệ sinh khép kín với hai khu nam nữ riêng biệt, bếp ăn, một giếng khoan, sân chơi có mái che với tổng diện tích 100 m2.

Bà Hà Thị Hồng Liên, Phó chủ tịch UBND xã Minh Thanh cho biết lớp học mới kiên cố giúp học sinh có nơi học tập khang trang và là nguồn động viên để các giáo viên yên tâm gắn bó với nghề.

Lãnh đạo xã cũng dành lời cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng thời cam kết cùng ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh sử dụng các công trình một cách trách nhiệm, giữ gìn và hiệu quả.

Đoàn tài trợ trao bảng quà cho cô trò điểm trường Đồng Tậu. Ảnh: Thanh Hằng

Trước sáp nhập, trường Mầm non Lương Thiện thuộc xã cùng tên - một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Sơn Dương. Điểm trường Đồng Tậu có 98% trẻ là người dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất và thiết bị còn nhiều hạn chế.

Ngoài hỗ trợ xây dựng, báo VnExpress và Công ty FPT Online còn tặng cô và trò ở Đồng Tậu một TV 65 inch để phục vụ công tác giảng dạy, sinh hoạt; 40 phần quà cho học sinh và 15 phần quà cho giáo viên. Đơn vị tài trợ còn tham gia vẽ tranh tường, trang trí khuôn viên trường học và tổ chức buổi giao lưu với học sinh.

Đoàn cùng học sinh sơn vẽ trang trí tường bên cạnh lớp học mới. Ảnh: Thanh Hằng

Chia sẻ tại lễ khánh thành, bà Lữ Thúy Linh, đại diện báo VnExpress hy vọng phòng học và sân chơi mới sẽ là món quà ý nghĩa, tạo điều kiện để học sinh chăm ngoan đến lớp, thầy cô vững tâm, vững lòng nuôi dạy các em.

Xây mới phòng lớp học nằm trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai kể từ khi thành lập. 8 năm qua, Quỹ đã xây mới, sửa chữa hơn 480 điểm trường trên cả nước, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên vùng khó khăn.

Riêng ở Tuyên Quang, trong năm nay, Quỹ xây mới hai công trình. Trong đó, dự án tại điểm trường Đồng Tậu nhận được sự đóng góp từ Quỹ một ngày lương của cán bộ, nhân viên báo VnExpress và Công ty FPT Online.

Trong những tháng cuối năm, Quỹ Hy Vọng sẽ tiếp tục tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu: 68 điểm trường xây mới, sửa chữa; 100 công trình vệ sinh, trao tặng 50 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn.

Độc giả đồng hành cùng Quỹ tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Anh sang hoc duong

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 195961

Thanh Hằng