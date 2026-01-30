Khánh thành điểm trường biên giới ở Quảng Trị

Điểm trường Cồn Roàng, nằm ở biên giới giáp Lào. Nơi đây có 47 học sinh dân tộc Ma Coong thuộc hộ nghèo, nhà nằm rải rác trên các sườn đồi. Trước đây, học sinh phải học tạm trong căn nhà gỗ mượn của nhà văn hóa bản.

Năm 2025, Quỹ Hy vọng thực hiện dự án xây mới điểm trường Cồn Roàng và nhận được sự đồng hành tài trợ của Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam. Sau thời gian xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành, cách nhà văn hóa thôn khoảng 300 m nằm bên tuyến đường vào bản, thuận lợi cho học sinh đến trường.