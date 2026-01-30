Khánh thành điểm trường biên giới ở Quảng Trị

Ngày 29/1, Quỹ Hy vọng, Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Roàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch) sau 6 tháng khởi công xây dựng. Điểm trường nằm giữa rừng núi, không có điện lưới, không sóng điện thoại, đường đi lại cách trở.
Công trình gồm hai phòng học, hai phòng công vụ, một khu nhà vệ sinh riêng biệt, hệ thống cổng, hàng rào và sân chơi bê tông. Tổng trị giá dự án hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng.
Học sinh điểm trường Cồn Roàng trong giờ học ở phòng mới.
Thầy Lê Ngọc Hoàn, giáo viên điểm trường Cồn Roàng cho biết cơ sở mới khang trang, không còn cảnh trời mưa lớp học bị dột, gió lùa vào như trước đây. Giáo viên có được nhà ở công vụ để yên tâm công tác. "Trước đây cơ sở vật chất thiếu thốn là một trong những rào cản lớn đối với chất lượng dạy và học. Khi điểm trường khánh thành, giáo viên vui mừng", thầy Hoàn nói.
Nhà vệ sinh với hai khu nam và nữ được thiết kế thông thoáng.
Sau giờ ra chơi, học sinh rửa tay sạch sẽ vào lớp học bài.
Tại tỉnh Quảng Trị, đầu tháng 12/2025, Quỹ Hy vọng và đối tác trong mảng chăm sóc sức khỏe cũng bàn giao 22 công trình vệ sinh mới và nhà tắm có hệ thống làm nước nóng.
Buổi lễ học sinh điểm trường Cồn Roàng tham gia các tiết mục văn nghệ trong ngày vui có trường mới. Học sinh trong trường cũng thích thú, tập trung theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho bạn.
Để tạo không khí vui tươi, học sinh toàn điểm trường tham gia các trò chơi nhảy bao bố và đi cà kheo trong tiếng vui cười.
Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ và nhân viên Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam, Quỹ Hy vọng, chính quyền địa phương cùng vẽ hoa, tranh phong cảnh trang trí tại bức tường bên hông của điểm trường vừa xây mới.
Dịp này UNIQLO Việt Nam tặng hơn 5.000 áo giữ nhiệt và 1.100 áo khoác ấm cho học sinh, người dân xã Thượng Trạch và xã Phong Nha. Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc và ông Taketo Nakanishi, Giám đốc điều hành UNIQLO Việt Nam tặng áo giữ nhiệt cho người dân bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch.
Alissa Hồ (Hồ Ngọc Trang) mặc áo ấm cho học sinh điểm trường Cồn Roàng.
Học sinh khoác những chiếc áo ấm tại buổi lễ khi được trao tặng.
Ra đời từ năm 2017, Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội được Bộ Nội vụ cấp phép, do báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành. Hỗ trợ giáo dục là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ, mang tên Ánh sáng học đường. Đến nay, gần 70 điểm trường được xây mới, trong đó UNIQLO đồng hành xây 7 điểm trường và một nhà tắm bán trú.
Đắc Thành