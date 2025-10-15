Khánh thành di tích Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Cà MauDi tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là rộng gần 30.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 106 tỷ đồng, được khánh thành sáng 15/10 sau gần một năm xây dựng.

Công trình tại xã Trần Phán gồm quảng trường, cụm tượng đài cao 15,3 m, ngang 16,45 m, nhà truyền thống, bia liệt sĩ và khu vực lưu niệm. Đây là một trong bảy công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn khu di tích chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là. Ảnh: An Minh

Di tích gắn với chiến thắng ngày 23/11/1963, khi quân và dân Cà Mau tấn công tiêu diệt Chi khu Cái Nước - Đầm Dơi và cứ điểm Chà Là, làm phá sản chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ. Năm 2016, địa điểm này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cho biết sau khi đưa vào sử dụng, di tích sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND xã Trần Phán quản lý, tổ chức các hoạt động về nguồn, nghiên cứu, tham quan và sưu tầm thêm hiện vật, tư liệu lịch sử để phục vụ người dân.

Chúc Ly