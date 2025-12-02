Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, công trình trị giá hơn 340 tỷ đồng biểu tượng cho quan hệ hai nước, được khánh thành ở thủ đô Vientiane.

Buổi lễ diễn ra tại thủ đô Vientiane hôm nay, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành và nhân dân Lào, theo TTXVN.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 1-2/12 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ngày 2/12. Ảnh: TTXVN

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000 m2, nằm tại khu vực được quy hoạch là trung tâm đô thị lớn của thủ đô Vientiane. Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Dự án có tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam là 330 tỷ đồng, vốn đối ứng của Lào khoảng 10 tỷ đồng.

Tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước. Kết quả này đến từ sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị hai nước nhằm đảm bảo dự án thi công an toàn, chất lượng.

Ông đề nghị các cơ quan liên quan bố trí nguồn lực, vận hành công trình hiệu quả để nơi đây trở thành tài sản tinh thần quý báu, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân. Phó thủ tướng tin tưởng rằng tiếp nối Công viên Hữu nghị, sẽ có thêm nhiều công trình, dự án lớn, có ý nghĩa trong tương lai. Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm đã thỏa thuận.

Lãnh đạo hai nước tại lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ngày 2/12. Ảnh: TTXVN

Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định công trình là biểu tượng của quan hệ hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng.

Ông cho biết công viên không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, nghỉ ngơi của người dân, mà còn là nơi lưu giữ truyền thống cho thế hệ kế tiếp học tập. Đây sẽ là địa chỉ đỏ, thúc đẩy công tác giáo dục cách mạng để các thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử gắn bó của hai dân tộc, từ đó nuôi dưỡng trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Thanh Danh