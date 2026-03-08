Khánh thành cầu cho hơn 1.600 dân bản vùng cao Sơn La

Cầu Hy Vọng 439 khánh thành tại xã Mường Lầm giúp dân bản và hơn 100 học sinh đến trường an toàn hơn so với cầu ván gỗ trước đây.

Sáng 7/3, bà con dân tộc Mông, Thái xúng xính những bộ trang phục đẹp nhất tập trung về cầu Hy Vọng 439 ở bản Nộc Cốc để chung niềm vui khánh thành công trình mới. Với họ, cây cầu bê tông cốt thép rộng 3,5 m, vững chãi bắc qua dòng suối lớn không chỉ là một công trình giao thông, mà là sự hồi sinh sau những tổn thất do thiên tai gây ra năm 2025.

Trước đó, vào hồi tháng 4, một trận giông lốc đã đánh sập hoàn toàn cây cầu treo duy nhất của bản, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối với bản Hua Thóng, Phá Thóng trong xã Đứa Mòn cũ (nay là xã Mường Lầm). Để duy trì việc học cho con trẻ và vận chuyển nông sản, các hộ dân bản Nộc Cốc cùng nhau sửa chữa lại cầu tạm.

Ông Đỗ Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lầm, cho biết địa phương là xã đặc biệt khó khăn. "Cây cầu này là mong ước bấy lâu của bà con nên khi đưa vào bàn giao, sử dụng, ai ai cũng phấn khởi. Từ nay, 300 hộ dân với trên 1.600 nhân khẩu các bản cùng hơn 100 học sinh đi lại an toàn, thuận lợi hơn. Công trình cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống bà con nhân dân trên địa bàn", ông Dũng nói.

Cầu mới được xây dựng từ sự chung tay của cộng đồng. Trong đó thông qua Quỹ Hy vọng, Công ty TNHH Roche Việt Nam đồng hành 200 triệu đồng, giảng viên - sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic góp 200 triệu, cộng đồng người dùng ví MoMo ủng hộ 150 triệu. Phần còn lại do địa phương và bà con nhân dân đóng góp.

Đại diện các đơn vị tài trợ cùng chính quyền địa phương và người dân khánh thành cầu Hy Vọng 439.

Có mặt tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng bộ môn cơ bản Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết các sinh viên gây quỹ xây cầu bằng những dự án bán hàng nhỏ, có thể là đồ ăn vặt, trà bánh hoặc sản phẩm do chính tay các bạn chuẩn bị.

"Trong hoạt động đào tạo chúng tôi không chỉ dạy sinh viên về tinh thần học hỏi mà còn phải có tinh thần dám cho đi, trách nhiệm đối với cộng đồng và sự biết ơn đối với những người khác. Cây cầu này là minh chứng cho thấy những hành động nhỏ khi được nhiều người cùng chung tay có thể tạo nên những điều rất lớn", bà Thủy nói.

Đại diện Roche Việt Nam, ông Ricky He - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Roche Việt Nam chia sẻ đây là cây cầu thứ tư Roche đồng hành tài trợ cùng Quỹ Hy Vọng, giúp giải quyết được một phần khó khăn cho người dân địa phương và đặc biệt là trẻ em. "Tôi mong công trình mới không chỉ giúp trẻ em tới lớp an toàn, mà còn là nhịp cầu nối đến tương lai tươi sáng cho các thế hệ tương lai. Đó cũng chính là một trong những nguyên tắc hoạt động mà Roche luôn theo đuổi: Suy nghĩ dài hạn, tạo tác động ngay hôm nay – hành động từ những điều thiết thực hôm nay để góp phần xây dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng trong tương lai", ông Ricky He nói.

Cầu mới có tải trọng 13 tấn, giúp giao thương thuận lợi hơn.

Cầu Hy Vọng 439 thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy Vọng (vận hành bởi báo VnExpress và Tập đoàn FPT) thực hiện. Từ năm 2018 đến nay, chương trình đã bắc hơn 450 nhịp cầu trên cả nước, giúp cải thiện hạ tầng giao thông và tiếp sức cho trẻ em ở vùng khó tới trường an toàn.

Nga Thanh