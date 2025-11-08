Khánh thành cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau ngày 19/12

Thủ tướng cho biết tuyến cao tốc xuyên Việt từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội, qua miền Trung, TP HCM tới Cà Mau sẽ khánh thành ngày 19/12.

Chiều 8/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết toàn bộ mạng lưới cao tốc Bắc - Nam cùng các tuyến kết nối hai đầu đất nước sẽ hoàn thành trong hơn một tháng tới. Ông dự báo trong năm 2025, cả nước có thể vượt mục tiêu Đại hội 13 đề ra về phát triển hạ tầng, với hơn 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển được đưa vào sử dụng.

"Các đơn vị thi công cần vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió; làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; địa phương không để chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân cô đơn trên công trường", lãnh đạo Chính phủ nói.

Ông giao các Phó thủ tướng kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án còn khối lượng lớn như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang. Các nhà thầu phải điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, có thể huy động thêm lực lượng quân đội, công an hỗ trợ. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm đến hết năm 2025 hoàn thành toàn bộ 1.700 km đường ven biển.

Với dự án sân bay quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng và an toàn lao động. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà được giao xử lý vướng mắc trong tuần tới để hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối Long Thành trước ngày 19/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 8/11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Ông yêu cầu không rút ngắn quy trình, không dùng vật liệu kém chất lượng, không bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật. Các địa phương phải bàn giao mặt bằng sớm để xây dựng trạm dừng nghỉ đạt chuẩn, kiến trúc đẹp, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người dân.

Chính phủ giao các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Cao Bằng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để phê duyệt các dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng trong tháng 12/2025. Các thành viên Chính phủ sớm thẩm định cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Hà Nội, Bắc Ninh, Gia Lai được yêu cầu đẩy nhanh lập, phê duyệt nghiên cứu khả thi các tuyến nối sân bay Gia Bình - Hà Nội và Quy Nhơn - Pleiku. Bộ Xây dựng khởi công mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý 4/2025.

TP HCM và Lâm Đồng cần hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để khởi công hai tuyến TP HCM - Mộc Bài và Tân Phú - Bảo Lộc trong quý 4/2025. Với các dự án đang thi công, Bộ Xây dựng và địa phương phải bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức làm ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ.

Đến nay, cả nước có 2.476 km cao tốc, 733 km đang được triển khai tại 22 dự án. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn một đạt 56% giá trị hợp đồng; nhà ga hành khách đã hoàn thành lắp kết cấu thép và khu trung tâm. Phần xây dựng trụ sở cơ quan quản lý bám sát kế hoạch hoàn thành trong tháng 12/2025, song một số hạng mục giao thông nội cảng còn chậm do mưa kéo dài.

Vũ Tuân