Khánh thành bếp ăn bán trú cho trẻ mầm non vùng cao

Đà NẵngCăn bếp bán trú đầu tiên tại điểm trường Aró, xã Tây Giang sẽ giúp hơn 40 học sinh và giáo viên vùng biên giới có những bữa trưa nóng sốt.

Ngày 27/3, công trình nhà bếp mới tại điểm trường mầm non thôn Aró, thuộc Trường Mầm non Lăng, xã biên giới Tây Giang chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Với diện tích gần 30 m2, bếp được thiết kế gồm khu vực sơ chế, chế biến, lưu trữ thực phẩm và trang bị đầy đủ đồ dùng nấu nướng. Công trình hiện phục vụ bữa ăn trưa cho gần 40 học sinh cùng các giáo viên cắm bản.

Đoàn tài trợ tham quan căn bếp mới. Ảnh: Bnướch Bức

Cô Trần Thị Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng, cho biết điểm trường Aró được xây dựng từ năm 2014 nhưng chưa có bếp ăn. Hơn 10 năm qua, cứ đến trưa, các em học sinh lại phải đi bộ về nhà. Nhiều em nhà xa đã nghỉ luôn buổi học chiều. Điều này khiến việc duy trì sĩ số không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập của trẻ.

"Có một nhà bếp khang trang là niềm mong mỏi từ lâu của cô và trò. Công trình giúp nhà trường đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ dinh dưỡng. Phụ huynh cũng yên tâm gửi con, nhờ đó các em đi học chuyên cần hơn", cô Thảo chia sẻ.

Công trình tại thôn Aró có tổng kinh phí tài trợ hơn 230 triệu đồng, do Quỹ Hy vọng thực hiện với sự đồng hành của Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam (thông qua nguồn quỹ từ chương trình "Đi bộ vì trẻ em").

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thảo, Giám đốc Bộ phận Đăng ký thuốc và Chính sách Roche Pharma Việt Nam, bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng đầu tư cho thế hệ tương lai là nền tảng của sự phát triển bền vững. Hy vọng căn bếp mới sẽ mang đến những bữa trưa an toàn, ngon miệng, góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh nơi đây".

Bên cạnh xây dựng cơ sở vật chất, dự án còn tài trợ kinh phí cung cấp bữa ăn dinh dưỡng trong một năm cho học sinh tại điểm trường, đồng thời hỗ trợ cải tạo hệ thống lớp học và công trình vệ sinh khép kín.

Đoàn tài trợ tặng quà cho học sinh điểm trường. Ảnh: Bnướch Bức

Trước đó, hai bếp ăn bán trú cũng được Quỹ Hy vọng bàn giao cho hai điểm trường ở xã Hùng Sơn (cùng thuộc địa bàn TP Đà Nẵng sau sáp nhập). Đây là các hoạt động nằm trong dự án "Dinh dưỡng học đường", thuộc chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng vận hành, hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện giáo dục và nâng cao thể trạng cho học sinh vùng cao.

Độc giả đồng hành cùng chương trình tại đây.

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 22964

Thanh Thanh