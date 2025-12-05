Khánh thành Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt

Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt có mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng được đưa vào sử dụng ở tỉnh Houaphanh, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại khu vực bắc Lào.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune ngày 4/12 dự lễ khánh thành và bàn giao công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam ở tỉnh Houaphanh, bắc Lào, theo TTXVN.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết bệnh viện có quy mô 200 giường, được trang bị thiết bị y tế hiện đại, với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho Lào.

Dự án nhằm xây dựng một bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Houaphanh và các tỉnh bắc Lào.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Houaphanh ngày 4/12. Ảnh: VGP

Phó thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ toàn diện cho Lào nói chung và trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Phó thủ tướng Lào giao chính quyền tỉnh Houaphanh và huyện Samnuea quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình hiệu quả, phục vụ tốt và lâu dài công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Houaphanh. Ảnh: VGP

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch hai nước 10 tháng năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.

Ngọc Ánh