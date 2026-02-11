Khánh Ly sắp về nước tưởng nhớ 25 năm Trịnh Công Sơn qua đời

Danh ca Khánh Ly sẽ về nước sau hồi phục do đột quỵ, cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tưởng nhớ 25 năm ông qua đời.

Đại diện danh ca cho biết bà sẽ tham gia dự loạt hoạt động nghệ thuật do người thân nhạc sĩ tổ chức. Ngày 28/2, dịp sinh nhật lần thứ 87 của Trịnh Công Sơn, bà cùng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - dự buổi giao lưu chủ đề Chiều trên quê hương tôi ở công viên mang tên ông tại Huế.

Khánh Ly kể mối thâm giao với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong trích đoạn phim tài liệu sắp ra mắt - "Hát cùng nguồn cội".

Chương trình sẽ giới thiệu dự án bảo tàng Trịnh Công Sơn - tâm nguyện ấp ủ bấy lâu của gia đình, sau một phần tư thế kỷ ông rời cõi tạm. Công trình dự kiến có khu vực riêng tái hiện mối duyên âm nhạc của ông và Khánh Ly, từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu ở Đà Lạt đến khi bước chân vào con đường du ca, gây tiếng vang với loạt tình khúc Da Vàng.

Khánh Ly biểu diễn trong đêm nhạc "Như một lời chia tay" tại sân khấu Idecaf (quận 1), TP HCM, tháng 7/2022. Ảnh: Thành Nguyễn

Danh ca lên kế hoạch ra mắt Hát cùng nguồn cội - cuốn sách đầu tiên về chân dung sự nghiệp vào ngày 6/3, tại Hà Nội. Năm 2015, Khánh Ly từng viết cuốn Đằng sau những nụ cười, chủ yếu chỉ tập hợp các bài tản văn của bà. Trong ấn phẩm mới do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành, ngoài các giai thoại về Trịnh Công Sơn, sách còn giới thiệu những câu chuyện lần đầu được kể giữa Khánh Ly và cha của bà.



Danh ca còn đề cập đến tình bạn với tên tuổi nổi tiếng như nhà văn Bửu Ý, nhạc sĩ Trần Tiến. Song song với cuốn sách là bộ phim tư liệu về cuộc đời bà, do ca sĩ Quang Thành - người đồng hành với danh ca nhiều năm qua - đạo diễn, biên kịch.

Khánh Ly cho biết bà muốn hoàn thành các sản phẩm tâm huyết vì sợ tuổi tác đã cao, không còn cơ hội. Đầu năm ngoái, bà bị tai biến dẫn đến đột quỵ, phải nhập viện ở California, Mỹ. Nhờ được cấp cứu kịp thời, danh ca dần trở lại sinh hoạt bình thường, được bác sĩ khuyên giữ nhịp sống nhẹ nhàng, áp dụng chế độ ăn nhạt. Theo lời đề nghị của gia đình, "ưu tiên lớn nhất là sức khỏe", Khánh Ly ngưng nhận show, hạn chế đi hát để tránh bị tăng huyết áp trở lại.

Sau biến cố, bà dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân. Thỉnh thoảng, bà nhận các buổi trò chuyện, giao lưu ở nhà thờ, hoạt động thiện nguyện. Danh ca cho biết trong lần về nước sắp tới, bà ưu tiên các hoạt động dành cho nhạc Trịnh vì muốn gặp lại khán giả, "sợ không còn cơ hội nào nữa". Bà kỳ vọng cùng gia đình nhạc sĩ "nối vòng tay lớn" như thông điệp về khát khao hòa bình Trịnh Công Sơn gửi lại hậu thế.

Bìa sách "Chân dung Khánh Ly - Hát cùng nguồn cội", NXB Phụ Nữ. Ảnh: Tân Cao

Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Sau năm 1975, danh ca theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, bà thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.

Khánh Ly hát "Giọt lệ thiên thu" kỷ niệm 20 năm Trịnh Công Sơn qua đời, tháng 4/2021.

