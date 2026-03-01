Khánh Ly dạo chơi TP HCM

Khán giả tình cờ gặp danh ca Khánh Ly đi dạo ở Nhà thờ Đức Bà, đường sách TP HCM, xin chụp ảnh lưu niệm cùng bà.

Người hâm mộ bất ngờ khi gặp danh ca Khánh Ly trên phố Video: Tuấn Việt - Mai Nhật

Cuối tháng 2, bà từ Mỹ về nước dự loạt hoạt động tưởng nhớ 25 năm nhạc sĩ Trịnh Công qua đời, đồng thời ra mắt cuốn sách chân dung đầu tiên trong sự nghiệp - Hát cùng nguồn cội. Tranh thủ khi có thời gian, bà cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc tranh thủ đến thăm tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Nhà thờ Đức Bà, dạo đường sách Nguyễn Văn Bình và nhiều góc phố trung tâm TP HCM.

Ca sĩ tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, 81 tuổi. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi bà đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn. Từ đây, họ bắt đầu một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Việt Nam.



Sau năm 1975, Khánh Ly theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012, bà về nước biểu diễn. Năm 2022, danh ca thực hiện tour diễn cuối trong sự nghiệp - Như một lời chia tay, với chuỗi đêm nhạc ở TP HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng.

Tuấn Việt - Mai Nhật