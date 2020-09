Khánh Linh hát về hành trình tìm về thiên nhiên

Khánh Linh phát hành ca khúc "Bay trên những ngọn đồi" và "Băng qua cánh đồng", ghi lại hành trình tìm về thiên nhiên.

Hai ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác, thể hiện sự tự do, thư thái và yêu đời hcủa ca sĩ khi đặt chân đến những miền đất mới. Bay trên những ngọn đời là khoảnh khắc cô ngồi ôtô rong ruổi trên khắp nẻo đường với những ca từ như "Như cánh chim bay tự do/ Lướt theo bao làn gió trên những ngọn đồi đẹp như giấc mơ/ Như áng mây kia còn trôi/ Vẫn yêu thương trời cao mây trôi qua miền đồi xanh nắng lên/ Trái tim tôi là một cánh chim ngang trời"...

Khánh Linh hát "Bay trên những ngọn đồi" Khánh Linh hát "Bay trên những ngọn đồi" (Võ Thiện Thanh).

Băng qua cánh đồng là những trải nghiệm, cảm nhận của ca sĩ khi băng qua những cánh đồng, nghe tiếng côn trùng và ngửi thấy mùi hương lúa đang trổ bông. Ca từ thể hiện sự biến chuyển trong suy nghĩ, tình yêu của ca sĩ khi được trở về với thiên nhiên: "Chờ vầng dương đến sớm lúa bông chín vàng/ Chờ ngày vui đến sớm hạnh phúc dâng trào/ Chờ lương tâm đến sớm xóa đi nỗi đau/ Chờ tình yêu đến sớm đời biết ngọt ngào".

Khánh Linh cho biết cô thích du lịch trải nghiệm, đến những nơi hoang vu, hẻo lánh nhất. "Đến đó tôi tìm thấy được những điều đáng yêu, những thứ tuyệt vời mà những con người thành thị dường như quên mất. Những hành trình đó giúp tôi hiểu bản thân, biết mình thuộc về thiên nhiên, không gian rộng lớn và cả những điều giản dị nhất", cô nói. Ca sĩ mong muốn được cùng chồng - doanh nhân Trần Tùng - nắm tay nhau lang thang khắp mọi nơi để từ đó thăng hoa hơn trong âm nhạc.

Khánh Linh tận hưởng bầu không khí tại Đà Lạt. Ảnh: Trần Tùng.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đồng cảm với suy nghĩ của Khánh Linh bởi anh cho rằng âm nhạc vốn là bản hòa tấu giữa thiên nhiên và cảm xúc của con người. "Con người chỉ thật sự tự do khi hòa mình với thiên nhiên, hạnh phúc khi sống giữa thiên nhiên và chúng ta chỉ thật sự biết thế nào là tình yêu khi về với thiên nhiên", anh nói.

Hai ca khúc mở đường cho album Khánh Linh's Journey sắp ra mắt. Album gồm tám ca khúc, kể về hành trình đi tìm chiều sâu tâm hồn trong những cảnh sắc thiên nhiên của ca sĩ.

Khánh Linh sinh năm 1983 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Năm bốn tuổi, cô học đàn, được tuyển thẳng vào hệ sơ cấp khoa Piano Nhạc viện Hà Nội nhưng sau đó chuyển sang khoa thanh nhạc. Khánh Linh được Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ hướng dẫn. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều ca khúc như Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu), Điều hoang đường nhất (Đỗ Bảo), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Ban mai xanh (Ngọc Châu)... Cô từng phát hành năm album: Họa mi hót trong mưa (2004), Ban mai xanh (2006), Giấc mơ mang tên mình (2007), Sau cơn mưa (2013), Ngài (2017).

Hiểu Nhân